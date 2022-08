Onderschat in Nederland, grote man in Berlijn: bij Union is Sheraldo Becker veel meer dan een snelheidsduivel

Sheraldo Becker viert zijn treffer in de Berlijnse derby. Beeld ANP / EPA

Het verhaal van Union Berlin krijg je als cult en kunde elkaar snijden. Dat de bescheiden volksclub uit Berlijn nu tot volwaardige subtopper in de hoogste divisie van het Duitse voetbal is uitgegroeid, is op het eerste oog volstrekt onlogisch.

Want van groot geld is geen sprake bij Union. Hoewel de ploeg vorig jaar vriend en vijand verbaasde met een vijfde plek in de Bundesliga bedraagt het salarishuis in totaal 16,2 miljoen euro dit seizoen. Slechts twee Bundesligaploegen geven minder uit aan salarissen, en bij grootmacht Bayern München staan er tien (!) spelers dit seizoen onder contract die in hun eentje meer salaris zullen verdienen in 2022/23 dan alle spelers van Union bij elkaar opgeteld.

Gokjesploeg

De Berlijnse selectie hangt van de slimme, goedkope gokjes aan elkaar. Zo stond Sheraldo Becker in Nederland uitsluitend te boek als een snelheidsspecialist. Als buitenspeler die vrijwel elke opponent in een een-op-een-sprint zou verslaan, maar technisch te beperkt zou zijn voor de Nederlandse subtop, laat staan de top. Anderhalf jaar werd hij door Ajax aan PEC Zwolle verhuurd, waarna hij ook nog drie seizoenen voor ADO Den Haag zou spelen.

Bij gebrek aan interesse van grotere Nederlandse teams trok Becker in 2019 naar Berlijn, waar het zojuist gepromoveerde Union voor het eerst in de clubgeschiedenis op het hoogste niveau in Duitsland zou gaan spelen.

Vervolgens ging het snel. Ondanks de beperkte financiële middelen en het (met afstand) kleinste stadion van alle clubs in de Bundesliga. Want ook dit jaar wil de ploeg van Becker weer meedoen om de plekken voor Europees voetbal. Cult of niet, Union is subtop inmiddels. Na een gelijkspel bij FSV Mainz 05 (0-0) staat Union na twee speelrondes op een gedeelde derde plaats. Een finish bij de eerste zeven zou betekenen dat de formatie uit Berlijn voor het derde achtereenvolgende seizoen in een Europees hoofdtoernooi zou uitkomen.

De belangrijkste overwinning van het seizoen zat na welgeteld één speelronde in de pocket. Door rijkere stadsgenoot Hertha Berlin met 3-1 te verslaan, is het seizoen zowat geslaagd. Grote man in de stadsderby: Becker. Met een schitterende boogbal met links verzorgde hij de assist bij de 1-0, en met een slimme dieptesprint en dito wippertje langs de keeper schoot hij vervolgens zelf de 2-0 binnen.

Duidelijke identiteit

Dat Becker in de Duitse topcompetitie veel meer blijkt dan alleen een pijlsnelle sprinter, laat zien dat voetbalsucces extreem contextgebonden is. Want degene die Becker voor het Nederlandse balbezitsvoetbal ‘technisch beperkt’ achtte, ging voorbij aan het feit dat er een sublieme countervoetballer in hem verscholen zat.

Bij Union, dat zich vorig jaar in de top-5 knokte met effectief countervoetbal – slechts drie ploegen hadden nog minder de bal in het bezit dan de Berlijners (43 procent) – gaat Becker in de flitsende uitbraken voorop. Vrij letterlijk. Want de rechtspoot is geen buitenspeler meer, maar een vrije spits in een 3-5-2-formatie. Becker schittert in de rol: vorig seizoen was hij vierde onder alle Bundesliga-spelers in gecreëerde kansen uit open spel per 90 minuten (2,1) en zelfs derde in voorzetten uit open spel per 90 minuten (1,6).

De Bundesliga-uitblinker is overigens niet beschikbaar voor een last-minute oproep voor Oranje op het WK in Qatar. Sinds juni 2021 is de in Amsterdam geboren Becker officieel international van Suriname.