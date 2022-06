Onderhandse service: van provocatie naar tactisch wapen. ‘Nu is het opeens slim om dit te doen’

Ook Nick Kyrgios bedient zich zo nu en dan van een onderhandse opslag. Zoals in zijn gewonnen partij tegen Paul Jubb. Beeld ANP / EPA

Nick Kyrgios staat klaar om te serveren als hij een van zijn instrumenten uit zijn gereedschapskist haalt: de onderhandse service door zijn benen. Een golf van verwondering en gelach rolt van de tribunes op Wimbledon terwijl de bal met een boogje zijn weg richting het servicevak van tegenstander Paul Jubb aflegt.

Het is een van de meest omstreden slagen binnen het tennis. Maar de onderhandse service wint aan terrein nu steeds meer topspelers zich een paar meter achter de baseline ophouden om de snoeiharde opslagen te retourneren. Het heeft ervoor gezorgd dat de provocerende bal langzaam is veranderd in een tactisch wapen.

Bij Kyrgios behoort de onderhandse service al langer tot zijn vaste repertoire, al voelt het bij de flamboyante Australiër soms alsof hij zijn tegenstanders ermee wil jennen. Op YouTube zijn tal van compilaties te vinden waarin hij spelers aan de andere kant van het net zo op het verkeerde been probeert te zetten. Kyrgios zou Kyrgios niet zijn als hij in zijn eersterondepartij tegen Jubb de onderhandse service niet door zijn benen slaat.

Andy Murray

Groter was de verbazing dat ook Andy Murray maandag op Centre Court naar de onderhandse service greep. De 35-jarige Brit had de veelbesproken slag nooit eerder gebruikt in het enkelspel in Londen. Maar in zijn partij tegen James Duckworth achtte de tweevoudig Wimbledonkampioen het nodig. Tot genoegen van het publiek.

Waar voorheen vooral gefluit vanaf de tribunes klonk zodra een tennisser de onderhandse service durfde te spelen, spinden de duizenden fans op Centre Court van opwinding toen Murray het punt naar zich wist toe te trekken. Dat ook de oud-kampioen ermee weg kwam, kon als bewijs worden gezien dat de slag meer en meer geaccepteerd is.

‘Duckworth had moeite met zijn returns op mijn service, dus ging hij twee meter verder achter de baseline staan. Toen ik dat zag, besloot ik de onderhandse service te spelen’, zei Murray toen hij ernaar gevraagd werd. ‘Ik heb er persoonlijk nooit iets op tegen gehad dat spelers het gebruiken.’

De onorthodoxe keuze van Murray was voor John McEnroe reden om hem met Kyrgios te vergelijken. ‘Is dit Kyrgios of Murray?’, vroeg de zevenvoudig grandslamwinnaar zich als commentator van de BBC af. Volgens de tennislegende zullen meer spelers de techniek nu kopiëren. ‘Andy verspreidt het en iedereen zal het nu doen.’

Controversiële bal

Murray benadrukte dat hij de controversiële bal speelde omdat hij er tactisch zijn voordeel mee wilde doen, net zoals Michael Chang het in 1989 nodig dacht te hebben om de onverslaanbaar geachte Ivan Lendl op Roland Garros te verslaan. Met zijn onderhandse service liet de 17-jarige Amerikaan met Chinese afkomst de tenniswereld én Lendl versteld staan. Chang won het punt en zag hoe zijn voorbeeld in de loop der jaren navolging kreeg.

De Brit Jubb reageert dinsdag attenter op de verrassende opslag van Kyrgios. De nummer 219 van de wereld, die met een wildcard werd toegelaten tot Wimbledon, snelt naar het net en legt de bal langs de lijn. Kyrgios slaat de bal uit en verliest het punt. De eerste keer dat de Australiër het wapen inzette was tegen Nadal, in 2019.

Statistiekenbureau IMB houdt niet bij welke spelers het meest gebruikmaken van de onderhandse service, maar duidelijk is dat Kyrgios samen met de Kazach Alexander Bublik een van de tennissers is die de omstreden slag nieuw leven inblies. Hij weet nog goed hoe er een paar jaar geleden op hem gereageerd werd. ‘Iedereen zou het terug moeten kijken. De commentatoren vroegen zich af wat ik aan het doen was. Het was onrespectvol, zeiden ze.’

Veranderend sentiment

Ook Kyrgios heeft het sentiment zien veranderen. ‘Nu is het ineens slim om onderhands te serveren, ook van Murray blijkbaar. Wat is er gebeurd?’, vraagt Kyrgios zich na zijn zege in vijf sets op de 22-jarige Jubb af (3-6, 6-1, 7-5, 6-7, 7-5).

Kyrgios zelf zag het veelbesproken punt van Murray niet, maar vroeg zijn vriend ernaar toen hij hem in de kleedkamer tegenkwam. ‘Hij vond het pretty bad vertelde hij, maar hij won het punt en daar gaat het om.’

Zo voelt de onderhandse service niet langer als het onderdeel van een circusact of staat het niet meer symbool voor een gebrek aan respect, maar is het een techniek waar steeds meer tennissers naar grijpen. ‘De eerste keer dat ik het deed, stond ik al drie uur tegenover Nadal. Ik won geen punt en moest iets verzinnen.’

Op de persconferentie kan Kyrgios ook lachen om de veranderde status van de onderhandse service. ‘Ik ben blij dat mensen zich nu realiseren dat je ook op andere manieren een punt kan winnen.’