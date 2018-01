Onderhandse service gaf de doorslag bij winstpartij Robin Haase tegen Peter Gojowczyck

De voormalige nummer 1 van de wereld durfde de bal niet voluit te slaan en maakte bovendien de fout door op te lopen naar het net. Chang had zijn doel bereikt en passeerde Lendl met de forehand. Het publiek in Parijs reageerde uitzinnig, alsof een UFO in Stade Philippe Chatrier was geland. Nu hoor je de tv-commentator in Auckland slechts droogjes uitroepen: `Oh, de onderarm.'



Haase verzon die truc niet om zijn tegenstander te provoceren, zoals de 17-jarige Chang in 1989 in de vierde ronde op Roland Garros alles deed om de onverslaanbaar geachte Lendl te slopen. Op matchpoint wandelde de kleine Amerikaan van Chinese afkomst doorgemoedereerd naar het servicevak om daar de opslag van Lendl te retourneren. Toen was de oud-kampioen reeds als een machine uit elkaar geschroefd.