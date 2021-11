Onder succestrainer Tuchel kwijnt Ziyech weg bij Chelsea

Bij Chelsea moet Hakim Ziyech zich vooral schikken in een rol als reserve. Beeld Reuters

Hakim Ziyech moet vechten voor zijn kansen om zich te onderscheiden bij Chelsea, de eerste club in zijn loopbaan waar hij níét binnen een paar maanden de regisseur van het elftal werd.

Het duel van zaterdag lijkt een uitgelezen kans. Chelsea is koploper, Burnley een degradatiekandidaat. Daarnaast ontbreken spitsen Romelu Lukaku en Timo Werner en spelmaker Mason Mount in de basis, vanwege kwetsuren. Toch weer drie concurrenten minder voor Ziyech in de bomvolle voorhoede van Chelsea, waar maar plek is voor drie startende aanvallers in Tuchels 3-4-3-speelformatie. Midweeks heeft hij nog de winnende goal gemaakt in het Champions League-duel (0-1) met Malmö.

Kortom, alle voorwaarden zijn voor Ziyech aanwezig voor een ouderwets middagje met passeerbewegingen en steekpassjes strooien tegen laagvlieger Burnley, zoals hij dat zo stijlvol deed in Amsterdam. Maar de spelmaker start op de bank. Tuchel wisselt ieder van zijn drie aanvallers, maar zelfs dan is er geen ruimte voor Ziyech. Chelsea verspeelt tot ieders verbazing ook nog een 1-0-voorsprong in de slotfase (1-1).

Trainerswissel

Op 27 januari 2021 nam Tuchel het stokje over van Frank Lampard, de trainer die Ziyech naar Londen haalde. Sindsdien presteert Chelsea uitstekend. De Champions League werd gewonnen deze zomer, en met 28 clean sheets in 48 duels heeft de ploeg statistisch de beste defensie van Europa.

Maar het recente succes van Chelsea gaat ten koste van Ziyech. Want Tuchel, de trainer die van Chelsea weer een topclub maakt, ziet het simpelweg niet zitten in de linkspoot. Dat blijkt uit de cijfers. Ziyech kwam maar in 35 procent van de beschikbare speeltijd onder Tuchel in actie.

In de 32 duels die Ziyech speelde onder de Duitse trainer mocht hij welgeteld één keer de negentig minuten volmaken. Terwijl Ziyech in Amsterdam juist uithoudingsvermogen toonde: liefst 65 van zijn 99 duels onder Erik ten Hag speelde hij van begin tot eind.

Vormverlies

Het gebrek aan vertrouwen heeft een enorme impact op de prestaties van Ziyech. De regisseur van weleer speelt vrijwel onherkenbaar. In 32 duels onder Tuchel liet hij nog maar één assist noteren. In zijn laatste 32 duels voor Ajax waren dat er 18. Ziyech is in Londen niet meer de man, maar één van velen. Waar hij in Amsterdam gemiddeld per 90 minuten liefst 61 passes verstuurde, ligt dat moyenne bij Chelsea op slechts 41 passes.

Maar nog zorgwekkender is dat die passes niet meer zo beslissend zijn als voorheen. In zijn laatste jaar bij Ajax creëerde Ziyech 4,1 kansen voor ploeggenoten per 90 minuten - daarmee behoorde hij statistisch tot de creatieve elite van het Europese voetbal. Bij Chelsea is dat gemiddelde gehalveerd: per volle wedstrijd creëert Ziyech nog maar 2,1 kansen.

Zijn riskante, beslissende passing is wat hem moet onderscheiden van directe concurrenten Mason Mount, Kai Havertz (jonge allroundspelmakers), Callum Hudson-Odoi en Christian Pulisic (rappe buitenspelers). Maar door de keiharde concurrentiestrijd en de andere voorkeuren van Tuchel lijkt de Ziyech van weleer niet bij Chelsea op te zullen staan.