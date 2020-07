Onder Schmidt moet bij PSV alles anders worden

Keeper Lars Unnerstall (links) en verdediger Timo Baumgartl onderwerpen zich voor het eerst aan het regime van Roger Schmidt. Beeld ANP

Ruim twee uur duurt de eerste training van Roger Schmidt als trainer van PSV. Na een uitgebreide warming-up zijn de intenties van de Duitse coach meteen duidelijk. Bij een positie- en partijspel jagen de spelers op elke bal. Het is voetbal zonder op adem te komen. Spektakel gegarandeerd.

Op trainingscomplex De Herdgang begint PSV maandag onder leiding van de 53-jarige Schmidt aan een nieuw hoofdstuk. Na het vroegtijdig afgebroken seizoen, waarin de club teleurstellend als vierde eindigde en het spel vaak steriel oogde, wil Schmidt van PSV een ploeg maken die altijd in de hoogste versnelling speelt en tegenstanders overrompelt.

‘PSV heeft voor mij gekozen, omdat ik geloof in een actieve speelwijze’, zegt Schmidt tijdens de persconferentie na de training. Met zijn strijdplan baarde hij al opzien bij zijn vorige clubs Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen. En niet zonder succes. In Oostenrijk werd hij kampioen en won de beker. Met Leverkusen plaatste hij zich twee keer voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Nieuwe ideeën

In Eindhoven wordt niets minder van hem verwacht. ‘Ik wil elementen van die tactiek zeker laten terugkomen bij PSV, al is dit een andere spelersgroep en heb ik zelf ook nieuwe ideeën ontwikkeld’, aldus Schmidt die in een bomvolle perskamer op het trainingscomplex moeiteloos schakelt tussen het Engels en Duits. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de kans om te winnen het grootst is als je de tegenstander snel onder druk zet, spelers elkaar overlappen en je in een hoge intensiteit speelt.’

Onder een stralende zon komen de spelers om precies 11 uur het veld opgelopen. Waar de eerste schreden van het nieuwe seizoen normaal worden begroet met fakkels en vuurwerk, klinkt nu een lauw applaus van de 250 supporters die zijn ingeloot om de eerste training bij te wonen. In de schaduw van de spelers volgen Schmidt en zijn dertienkoppige staf.

Tijdens de halfuur durende warming-up kijkt hij van een afstand toe. Het ene moment met zijn armen over elkaar. Dan weer op zijn rug. Pas bij het positiespel ontvouwt Schmidt een A4’tje uit zijn zak en bemoeit zich intensief met de oefening. In een kleine ruimte jagen drie spelers op de bal die door zes spelers zo snel mogelijk naar de andere kant van het vak gespeeld dient te worden.

Overal druk zetten

Het is in een notendop wat Schmidt tijdens wedstrijden van PSV verwacht: bij balverlies wil hij dat zijn ploeg altijd en overal druk zet. Zodra zijn ploeg de bal in bezit heeft, is de intentie om binnen tien seconden een schot op doel te lossen. ‘Normaal start je de eerste training rustig op, maar dat was nu niet het geval’, zegt Jorrit Hendrix na afloop aan de rand van het veld.

Ook bij het afsluitende partijspel ligt de nadruk op het vooruit verdedigen. Het contrast met vorig seizoen is groot, toen PSV zich veelal terugtrok tot de middencirkel om de tegenstander daar op te vangen. ‘Zonder dat de trainer heel diep is ingegaan op de tactiek, wil hij onze manier van denken direct veranderen’, zegt Nick Viergever. ‘Bij balverlies moeten we niet naar achteren maar naar voren lopen.’

In zijn onlangs verschenen boek, das Buch eines Trainers, zegt Schmidt, die is opgeleid als ingenieur, dat hij zijn speelwijze binnen een week kan inslijpen bij voetballers. Al nuanceert hij die uitspraak tijdens de persconferentie door te zeggen dat het om een uitzonderlijk geval ging bij zijn vorige club in China. ‘Het is mogelijk, maar om een betrouwbaar niveau te halen, hebben we de acht weken voorbereiding wel nodig.’

Kwaliteitsinjectie

Voor PSV start de competitie op 12 of 13 september. De ploeg kan nog wel een kwaliteitsinjectie gebruiken. De komst van Schmidt mag in Eindhoven voor optimisme hebben gezorgd, nieuwe spelers werden tot op heden niet aangetrokken. Tussen de 27 spelers lopen maandag enkel de teruggekeerde huurlingen Jeroen Zoet (FC Utrecht), Mauro Júnior (Heracles Almelo), Armando Obispo (Vitesse) en Maxi Romero (Vélez Sarsfield, Argentinië).

De club wil nog minimaal drie versterkingen halen. Na het vertrek van de gehuurde Ricardo Rodríguez ontbreekt het in de selectie, net als vorig seizoen voor de winterstop, aan een linksback. ‘Door de coronacrisis is de transfermarkt gecompliceerd dit jaar. Sommige competities zijn nog bezig. Het is een speciale tijd’, zegt Schmidt.

Voor de training heeft hij zijn spelers in de kleedkamer in het Engels welkom geheten. Tijdens de training switcht hij op een rustige toon tussen het Duits en Engels. Dat blijft hij voorlopig doen. ‘In China heb ik geprobeerd Chinees te leren, maar daar ben ik na een dag mee gestopt. In mijn ogen is het niet per se nodig de groep in het Nederlands te coachen.’

Na ruim twee uur blaast Schmidt voor het laatst op zijn fluitje. ‘De eerste ervaring is positief’, zegt Viergever. ‘De komende weken zullen we verder gaan slijpen aan onze speelwijze, maar zijn intenties zijn duidelijk.’