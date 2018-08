Onder leiding van 'monster' Van Dijk wint Liverpool bij Crystal Palace

Man van de wedstrijd was Virgil van Dijk. Onder leiding van ’s wereld duurste verdediger wist de verdediging van The Reds net als in de eerste wedstrijd de nul te houden. Oud-Liverpool speler Jamie Garragher vergeleek Van Dijk na afloop met de legendarische Alan Hansen.

Een bezoek aan een volgepakt en sfeervol Selhurst Park is nooit makkelijk voor de topteams. Vorig verspeelde Manchester City hier op Oudejaarsdag de eerste uitpunten van het seizoen en Liverpool wist er ternauwernood te winnen door een laat doelpunt van Mo Salah. Zoals verwacht zocht Liverpool gretig de aanval. Voortdurend stichtten Salah en Sadio Mane gevaar, maar de afronding viel tegen. Sterker, Palace was het dichtst bij een doelpunt toen een fanatisch afstandsschot van Andros Townsend op de lat uiteenspatte.

Kort voor rust vonden de gasten toch een gaatje door de verdediging van The Eagles. Salah draaide handig weg van Mamadou Sakho, die de Egyptenaar lichtjes beetpakte. Salah ging makkelijk neer en kreeg tot woede van Palace-manager Roy Hodgson een strafschop van Michael Oliver, de beste scheidsrechter van Engeland. James Milner was koel als altijd. Het was zuur voor Sakho, die een zeer sterke wedstrijd speelde tegen de club die hem niet nodig had. Vanaf dat moment was Salah de boeman. Elke keer dat hij de bal aanraakte galmde Selhurst Park van afkeurende geluiden.

Aanspeelpunt

Na rust gingen de mannen van Hodgson op zoek naar de gelijkmaker, ruimte gevend aan de levensgevaarlijke aanvallers van Liverpool. Palace had echter de pech dan het aanspeelpunt, Christian Benteke, wederom een matige wedstrijd speelde. Sterspeler Wilfied Zaha, die goed klikt met Patrick van Aanholt achter hem, werd in toom gehouden door de jonge Trent Alexander-Arnold. In het hart van de verdediging schitterde Van Dijk, die door commentator Gary Neville een ‘monster’ werd genoemd, een nieuwe Jaap Stam.

Mo Salah valt na een overtreding in het strafschopgebied. Foto REUTERS

Katachtige doelman

Anders dan vorig jaar heeft Liverpool de beschikking over een topdoelman in de persoon van Allison. Op katachtige wijze hield de Braziliaan een vrije trap van Luke Milivojevic uit het doel, de beste kans voor de Palace. De thuisploeg had in de tweede helft 65 procent van het balbezit, maar Liverpool bleef gevaarlijker. Een kwartier voor het einde ontsnapte Salah en op weg naar het doel werd hij volgens de scheidsrechter op onrechtmatige wijze van de bal gezet door Aaron Wan-Bissaka. Een rode kaart volgde en een vrije trap die niets opleverde.

Met tien man was het voor de blauw-rode formatie onbegonnen werk om Liverpool, waar ook Georginio Wijnaldum puik speelde, te kraken. In de slotminuut was alle hoop gevestigd op een hoekschop, maar de door Van Dijk afgeslagen bal kwam terecht bij Mane die alleen op Wayne Hennessey kon afgaan, de Welshe doelman behendig omspeelde en scoorde. De tweeduizend Liverpool-fans vierden feest en een brandende fakkel belandde op het veld. Het is te vroeg voor feest in de stad van The Beatles, maar eindelijk zijn ze ook achterin ijzersterk.