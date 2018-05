Onder interim-coach Sturing plaatst Vitesse zich wel voor Europees voetbal

Toen Edward Sturing in april de ontslagen Henk Fraser opvolgde, dreigde Vitesse de play-offs om Europees voetbal mis te lopen. De ploeg was in een vrije val terechtgekomen. Laagvliegers Roda JC en NAC bleken te sterk voor het lamgeslagen elftal.

Amper zes weken later kroonde het herboren Vitesse zich zaterdagavond ten koste van FC Utrecht tot winnaar van de play-offs. Onder leiding van de bevlogen interim-coach beleefden de Arnhemmers een even spectaculaire als opmerkelijke wederopstanding met het felbegeerde ticket voor Europees voetbal als resultaat. Hoe kreeg Sturing dat voor elkaar?

‘Ik heb er enorm veel energie ingestoken. Eiste alles van mijn spelers. Heb voortdurend overal bovenop gezeten. Die combinatie was perfect’, zegt de 54-jarige trainer in de catacomben van Stadion Galgenwaard. Even daarvoor is hij in de armen gesprongen van algemeen directeur Joost de Wit en heeft zich uitgebreid laten toejuichen door de meegereisde supporters. ‘Ik ben niet vals bescheiden. Ik denk dat ik het onder moeilijke omstandigheden fantastisch heb gedaan.’

Als assistent nam Sturing vier wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie de taken over van de ontslagen Fraser, die eerder al had aangegeven aan het einde van het seizoen te vertrekken. De bekerwinnaar van 2017 was verworden tot een ploeg die zich naar het einde van de competitie sleepte. ‘We haalden bijna geen punten meer. Het was dood’, aldus Sturing, die als speler elf jaar voor Vitesse speelde en van 2003 tot 2006 drie seizoenen hoofdtrainer was.

Toen de ploeg begin april bij NAC verloor, wist het clubicoon hoe laat het was. Na het ontslag van de trainers Herbert Neumann (1999), Ronald Koeman (2001) en Mike Snoei (2003) fungeerde Sturing als assistent al drie keer eerder als tussenpaus. ‘Je regeert over het graf van een ander, dat maakt je niet populair. Maar als de club jou vraagt, kun je niet zeggen: zoek het maar uit. Ik heb het gedaan om Vitesse te helpen.’

Met de enthousiaste Sturing in de rol van crisismanager keerde de geestdrift terug in de ploeg. Op zijn eerste dag legde hij de verantwoordelijkheid neer bij de spelers. In de ogen van de oefenmeester uit het Gelderse Eerbeek is het niet alleen de schuld van een trainer als die wordt ontslagen.

Als ervaringsdeskundige weet hij als geen ander wat het werk van een interim-coach inhoudt. Waar een trainer normaal zes weken de tijd heeft om zijn ploeg voor te bereiden op de eerste competitiewedstrijd, moest Sturing zijn tactiek er in drie dagen instampen. Hij wilde met meer druk naar voor spelen. Aanvallen.

Hij ontvouwde zijn plannen voor het team om vervolgens met elk individu te bespreken wat hij van hem verwachtte. ‘Zoals ik het nu heb gedaan, zou ik het geen heel seizoen volhouden. Dat is veel te intensief.’ Hij liet geen beelden zien van dingen die niet goed gingen. Liever benadrukte hij waar hij wel content over was.

Terwijl bij Ajax (Keizer), Sparta (Pastoor) en FC Twente (Hake) het gewenste resultaat na het ontslag van de trainer uitbleef, bleek in Arnhem het fenomeen schokeffect nog wel degelijk te bestaan. ‘Je kan zeggen dat het goed heeft uitgepakt’, zegt aanvaller Bryan Linssen. Zonder dat hij Fraser te kort wil doen, is er met Sturing aan het roer een frisse wind door de club gaan waaien, stelt hij. ‘Hij bracht enorm veel energie met zich mee.’

Wat meehielp: in de eerste wedstrijd onder leiding van Sturing won Vitesse met 7-0 van Sparta, de grootste overwinning van de club ooit in de eredivisie. Plots was het chagrijn van de weken ervoor verdwenen. Het zette de interim-coach naar eigen zeggen in een zetel. ‘Als je met 7-0 wint, krijgt de groep geloof in wat een trainer zegt.’

Vitesse eindigde in de competitie als zesde en rekende in de halve finale van de play-offs eenvoudig af met ADO Den Haag. Met twee overwinningen tegen Utrecht (3-2 thuis en 1-2 uit) volbracht Sturing zijn missie: Europees voetbal afdwingen met Vitesse. Dat deed hij met aantrekkelijk voetbal en veel doelpunten. Vitesse scoorde 29 keer in acht wedstrijden. Sturing: ‘Dat is geen toeval. In topsport draait het om details. Ik heb de spelers in hun kracht laten spelen.’

Komend seizoen neemt hij de rol van assistent weer in. De club legde eerder de Russische trainer Leonid Sloetski al vast. Moeilijk om een stapje terug te doen, vindt hij het niet. ‘Ik ben enorm trots dat ik trainer mocht zijn van deze groep, maar ga straks met even veel energie weer aan de slag als assistent.’