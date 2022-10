Onder bondscoach Rintje Ritsma moeten de schaatsers elkaar naar winst duwen

Rintje Ritsma kijkt als nieuwe bondscoach toe bij de training op de ploegenachtervolging. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Hoelang het is geleden dat hij in Thialf op de schaatsen stond, weet Rintje Ritsma (52) niet precies. ‘Een paar jaar?’ En dat hij een jack heeft gedragen, met ‘Nederland’ op de rug? ‘Dat moet 2007 zijn geweest, denk ik. Maar het voelde vertrouwd. Van ijs word ik snel gelukkig.’

Deze dinsdagmorgen maakt hij op de ijsbaan van Heerenveen routineus wat meters op de noren, in nationaal tenue. Minder gebruikelijk: het is vooral surplace. Zo kan hij plukjes van drie gehelmde rijders volgen die op zijn commando achter elkaar op hoge snelheid ronden voltooien. ‘Go to the start. Ready?’ En dan, in een korte ademstoot ‘Go!’ Een enkele keer rijdt hij langzaam met iemand op.

Het zijn de eerste uren van Ritsma als de nieuwe bondscoach voor de onderdelen ploegenachtervolging en massastart – als analist voor de NOS is hij gestopt. Twintig schaatsers, onder wie Jorrit Bergsma, Patrick Roest, Irene Schouten en Antoinette de Jong, hebben zich gemeld voor de training.

Niet minder dan goud

Schaatsbond KNSB stelde de viervoudig wereldkampioen allround en zesvoudig Europees kampioen enkele weken geleden aan als de opvolger van Jan Coopmans. Diens contract werd niet verlengd na teleurstellende resultaten op de Olympische Spelen in Beijing: een vierde plek voor de mannen en brons voor de vrouwen. Aan ambitie geen gebrek bij Ritsma. Op de Winterspelen van 2026, in Milaan en Cortina d’Ampezzo, moet het niet minder dan goud worden. ‘We behoren elk jaar te gaan winnen. Gelet op de individuele potentie van onze rijders zijn we het aan onze stand verplicht.’

Een ander accent is meteen gezet: de opdracht is elkaar in de treintjes veelvuldig te duwen. Andere landen hebben daar op de afgelopen toernooien successen mee geboekt. Het leidt tot minder wisselingen in de volgorde, sterke rijders kunnen mindere deelnemers beter bijstaan. Ritsma schat dat het overnemen van de kop onderweg misschien wel tot één keer beperkt kan blijven. Hij twijfelt niet aan de noodzaak van het duwen. ‘Als je zag welke tijden landen reden met in theorie mindere rijders, kom je er niet meer onderuit.’

Voor veel Nederlanders is het wennen. Er is in de vorige seizoenen niet intensief op geoefend. Roest geeft aan dat hij toch maar het liefst op kop blijft, hij voelt zich wat minder comfortabel met één hand op de onderrug van de voorganger. Joy Beune meldt zich verbaasd bij de coach. ‘Ik kon er gewoon niet bij!’ Schouten en Jorritsma hebben er minder moeite mee: in marathons is het vaak dringen en meer sprake van ploegenspel, dan zijn handen snel uitgestoken.

Ingewikkelde opgave

Goud is voor Nederland de afgelopen jaren een lastige horde gebleken. Tien olympische achtervolgingen leverden slechts twee keer de ultieme bekroning op, in Sotsji, in 2014, waren zowel de mannen als de vrouwen de besten. Het rekruteren van rijders uit verschillende teams met eigen agenda’s, uiteenlopende commerciële belangen en de wetenschap dat de schaatsers zelf nu eenmaal meer waarde toekennen aan prestaties op individuele nummers, maakt het smeden van een gesmeerd collectief tot een ingewikkelde opgave.

Onder rijders bestaat het gevoel dat de komst van Ritsma een kentering kan betekenen. Vraag het drievoudig olympisch kampioen Schouten, die in Beijing samen met Ireen Wüst, Marijke Groenewoud en De Jong naar de derde plek reed. ‘Ik heb veel respect voor hem. Ik merk dat ook coaches rekening met hem houden.’

Jorrit Bergsma, zelf met een beperkte ervaring op het onderdeel: ‘Rintje is een kundig man, met een duidelijke visie en autoriteit.’ Maar rijders erkennen ook dat voor hen zicht op individueel succes nog altijd zal prevaleren. Schouten: ‘Zo zit iedereen in elkaar. Ook de media hemelen het meer op.’

Kjeld Nuis, olympisch kampioen op de 1500 meter, was ook voor deze dag aangewezen, maar hij meldt zich af en geeft de voorkeur aan een eigen training. Ritsma zegt er begrip voor te hebben. ‘We zitten kort voor het begin van het seizoen. Op Kjeld staat veel druk. Hij moet het straks maar weer doen. Maar ik ga straks een kop koffie met hem drinken. Ik heb hem er graag bij.’

Schipperen

Schouten zegt weer vol voor de achtervolging te willen gaan, onder voorwaarde dat er genoeg gelegenheid is volwaardig met elkaar te trainen. Onder de vorige bondscoach kwam het daar niet van. Het was schipperen in aanloop naar de Spelen. ‘Ik heb er veel energie in gestoken. Met Ireen hebben we geregeld zelfs met z’n tweeën gereden. Antoinette kon er dan niet bij zijn, het paste niet in het programma van haar ploeg. We trainden vaak niet eens op wedstrijdsnelheid, we reden rondjes van 35. De ploegen wilden liever geen intensieve prikkels.’ Op die manier wil ze het niet meer. ‘Ik wil gaan voor winst, niet voor een vierde plek.’

Ritsma gelooft dat er ruimte genoeg zal zijn voor gezamenlijke trainingen. Zowel bij de coaches als de schaatsers bespeurt hij toenemend enthousiasme. ‘Het is een mooi onderdeel, het wordt steeds belangrijker. Voor Nederland zou het een relatief makkelijke medaille moeten zijn, maar dat is in de praktijk niet zo. Daar ligt de uitdaging. Iedereen is bereid een nieuwe weg in te slaan. Het was balen dat we in Beijing die medailles hebben laten schieten. Er had veel meer in gezeten.’

Na afloop van de training is de kersverse bondscoach niet ontevreden. Hij stelde willekeurig groepjes samen, lette op het duwen, het houden van posities, het aansnijden van de bochten. Hij zag alvast dit: ‘Er kan al een mooi treintje gemaakt worden, waar tempo genoeg in zit.’