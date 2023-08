Onder bondscoach Andries Jonker loopt niemand de kantjes er vanaf

Andries Jonker maakt duidelijk hoe er getraind moet worden. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Amsterdamse directheid

Directheid, duidelijkheid, het zijn altijd de eerste eigenschappen die worden genoemd als het over Jonker gaat. Ook door hemzelf. Hij begon er vorig jaar augustus bij zijn presentatie als bondscoach meteen over. ‘Ik ben een directe coach die zegt wat hij ziet en vindt, ik hoop dat deze vrouwen daarmee om kunnen gaan.’

Ervaring had de 60-jarige Jonker genoeg, maar het was al meer dan twee decennia geleden dat hij vrouwen coachte. In zijn aanstelling zat dus een risico, maar deze generatie topvoetbalsters lijkt zijn aanpak te waarderen. ‘Je flikt niks bij hem’, zegt flankspeler Victoria Pelova. ‘Het is voor iedereen duidelijk. Zo hoort het ook, vind ik.’

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

Volgens middenvelder Jill Roord is Jonker ‘het meest recht door zee’ van alle trainers die ze heeft gehad. ‘Ik denk dat dat voor deze groep wel goed is.’

Wat helpt, is dat Jonker een Amsterdammer is, met bijbehorend vet accent. Amsterdammers worden vaak als arrogant en bijdehand gezien, maar in zijn rol als bondscoach haalt Jonkers opvallende tongval er juist de scherpe randjes vanaf.

‘Ja, hij is Amsterdams hè’, zeggen speelsters vaak met een glimlach op hun gezicht. Hun coach herinnert ze er ook geregeld aan. ‘Dan zegt hij: soms ben ik even Amsterdams direct’, vertelt verdediger Kerstin Casparij. ‘Dat hebben we ook nodig: straight to the point in plaats van er omheen te draaien.’

In zijn commentaren na wedstrijden legt de voormalige hoofdcoach van clubs als Volendam, MVV, Willem II en Telstar geregeld de vinger op de zere plek. In het voorjaar verloor Nederland van Oostenrijk, de tegendoelpunten vielen nadat Jonker veel had gewisseld. ‘Dan wordt duidelijk waarom die meiden op dit moment nog op de bank zitten’, constateerde hij.

De voormalige gymleraar zegt niettemin dat hij zijn toon geregeld aanpast. ‘Het kan ook met een kwinkslag’, legt hij uit. ‘Daar speel ik mee.’ Hij is bovendien opgevoed in een tijd dat meisjes en vrouwen voorzichtiger werden benaderd dan mannen. ‘Misschien dat ik daarom ook wat minder hard ben met deze speelsters.’

Van hen krijgt Jonker ‘positieve feedback’. ‘Dat is natuurlijk altijd vertekend’, beseft hij. ‘Tegen een hoofdtrainer ga je niet zeggen: dat zeg je verkeerd. Maar ik heb het gevoel dat die meiden er heel goed mee om kunnen gaan.’

Aura van zorgzaamheid

De Hollandse Directe School wordt natuurlijk aangevoerd door Louis van Gaal, de leermeester van Jonker. Hij assisteerde hem bij Barcelona, Bayern München en op het WK in Brazilië (2016) en wordt vaak neergezet als een hele of halve kloon. Jonker oogt veel ontspanner, zeker in de contacten met de media. Maar een ding hebben de twee zeker gemeen: mensen die ze kennen prijzen hun warme, zorgzame kant.

‘Hij is een fijne meneer om mee te werken’, zegt Casparij. ‘Als er privé iets gebeurt, dan is hij heel betrokken en begripvol.’ In oktober verliet spits Lineth Beerensteyn de groep omdat haar moeder was overleden. ‘Ik kan overal met hem over praten’, zegt zij. ‘Niet alleen maar over voetbal. Het is gewoon hartstikke fijn als je zo’n band met iemand kan opbouwen.’

Volgens Roord blijkt uit alles dat Jonker ‘echt geeft om dit team en om ons’. Waar dat in zit? ‘Zijn aura. Hij is gewoon een warm persoon.’

De bondscoach heeft al meerdere keren zijn zorgen uitgesproken over het volle speelschema van zijn speelsters. Hij gaf sommigen vrij in interlandperiodes en regelde dat iedereen voor het WK drie weken vrij zou zijn. ‘Toen de trainer mij belde en dat vertelde’, zegt Beerensteyn, ‘was het een soort cadeautje.’

Het levert Jonker krediet op. ‘Als een trainer die zorgzame kant heeft, dan is dat een win-win-situatie.’

Ambitie

Niemand wil bij Oranje terugblikken op de periode onder ex-bondscoach Mark Parsons, die werd ontslagen na het mislukte EK. Maar uit wat ze over zijn opvolger zeggen, wordt duidelijk dat de lat onder de ‘heel aardige’ Engelsman niet erg hoog lag.

‘Jonker eist heel erg veel van ons in de training’, zegt Roord. ‘We eisen nu ook veel van elkaar. Dat is leuker en er wordt ook fanatieker getraind.’

De bondscoach zag het EK vorig jaar op televisie en constateerde dat Oranje tekort kwam, zeker ook fysiek vlak. Na zijn aantreden vroeg hij de speelsters of ze elke dag hun ‘stinkende best’ wilden doen, anders konden ze beter opstappen. Iedereen bleef. Jonker: ‘Dan heb je direct een klimaat gecreëerd dat iedereen het beste van zichzelf gaat geven.’

Geregeld wijst hij speelsters op hun tekortkomingen, waarbij reputaties niet tellen. Routinier Sherida Spitse moest op 33-jarige leeftijd gaan werken aan haar explosiviteit. Ook in groepsbesprekingen wordt de aanvoerder niet gespaard. Dan komen er geregeld voor haar confronterende wedstrijdbeelden voorbij.

‘Ik wou dat ik meer van zulke coaches had gehad’, zegt Spitse niettemin opgetogen. ‘Dat er echt wat wordt gevraagd, dat we echt moeten trainen, echt moeten sprinten, echt terug moeten rennen, onze persoonlijk records halen. We zijn topsporters en ik denk dat we dat hebben gemist.’

Ere wie ere toekomt: Parsons heeft het team flink verjongd. Talenten als Casparij, Esmee Brugts en Daphne van Domselaar zijn onder hem doorgebroken en hij haalde Damaris Egurolla over om voor Nederland uit te komen. Dat maakt het voor Jonker nu makkelijker om de lat weer hoger te leggen.

‘Hij zegt gewoon: jullie zijn concurrenten’, legt Pelova uit over haar onderlinge strijd met Casparij. ‘Waar de hele groep bij is. Dat is ook goed, want zo houden we elkaar scherp, je moet het gewoon beter doen dan de ander. Zo zegt hij het ook: als jij het beter doet, dan ga jij spelen.’

Tactiek

Jonker heeft als hoofdcoach slechts kort in de top van het mannenvoetbal gewerkt. Hij had vijf wedstrijden de leiding over Bayern München na het ontslag van Van Gaal, hij won ze alle vijf. Ook was hij een half jaar trainer bij VFL Wolfsburg. Hij behoedde de club voor degradatie, maar kon na een slechte seizoenstart alsnog vertrekken.

Toch zijn er in het vrouwenvoetbal weinig trainers die zoveel ervaring hebben. Met de kennis die hij opdeed als assistent bij grote clubs, het Nederlands elftal en als hoofd opleidingen bij Arsenal, maakte hij snel indruk op Victoria Pelova.

‘We keken in het begin Nederland en Frankrijk terug, de verloren kwartfinale van het EK’, zegt de speelster van Arsenal. ‘Wat hij daarover zei, heb ik nog nooit van andere trainers gehoord. Zijn tactisch inzicht, hoe hij ernaar keek, echt slimme dingen.’

Onder Parsons was de ploeg tactisch het spoor bijster geraakt. De Engelsman zei voortdurend dat hij het team aanvallender wilde laten spelen, de speelsters vonden hem juist te veel te verdedigend.

Toen kwam de nieuwe bondscoach ook nog met 5-3-2 op de proppen. Het systeem dat Van Gaal bij de mannen introduceerde en dat vaak niet om aan te zien was. De eerste keer dat Jonker het probeerde liep het voor geen meter en moest hij teruggrijpen naar het vertrouwde 4-3-3. Hij gaf niet op, bleef sleutelen en vond voor veel problemen oplossingen.

Als middenvelder werd Spitse te traag, als derde centrale verdediger is ze minder kwetsbaar en kan ze haar onovertroffen pass alsnog kwijt. Grootste vondsten: de wingbacks Esmee Brugts en Victoria Pelova. Voor Jonker ze als flankspeler neerzette, hadden ze nauwelijks verdedigende ervaring, nu groeien ze langzaam in hun rol.

Het systeem wordt inmiddels meestal 3-5-2 genoemd, de offensieve variant, want Jonker kan er veel van zijn aanvallende speelsters in kwijt. Toen de nu geblesseerde topscorer Vivianne Miedema nog meedeed, klaagde ze erover dat er altijd naar haar werd gekeken, dat zij moest scoren. Nu staan er geregeld vier, vijf speelsters op het scoreformulier.

Een opmerkelijke ommekeer onder de coach die hiervoor bij Telstar tiende, dertiende en negentiende werd in de eerste divisie. ‘Hier heb ik te maken met topspeelsters in het vrouwenvoetbal’, zegt Jonker daar zelf over. ‘Met zo’n team kun je makkelijker naar een hoger niveau.’

Komt dat niet ook omdat de top in het vrouwenvoetbal relatief smal is? ‘Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat landen als Amerika, Canada, Brazilië, Australië, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Nederland elkaar nauwelijks iets ontlopen. In het mannenvoetbal zijn er misschien wel minder landen die top zijn.’

Vertrouwen

Gaat het allemaal perfect? Zeker niet. Nederland moet de bal hebben. ‘Op de momenten dat we terug moeten zijn we helemaal niet zo goed’, zegt Jonker. Zijn ploeg creëert minder kansen dan hij bondscoach wil. Tegen Amerika werd het gelijk, maar had het ook anders afgelopen.

Tegelijkertijd speelde Oranje de wereldkampioen ook een helft met veel durf van het kastje naar de muur. En tegen Vietnam (7-0) was er geen twijfel: die eerste plek in de groep moest en zou er komen.

De ploeg die vorig jaar met de koppen omlaag het EK verliet, gelooft nu dat er meer in zit. ‘Jongens heel veel vertrouwen geven, héél veel vertrouwen.’ Dat is volgens Jonker de belangrijkste les die hij van Van Gaal heeft geleerd. Bij zijn ‘meiden’ past hij die toe.

Toen Beerensteyn in een oefenduel met Duitsland veel kansen miste, riep hij haar naar de kant. Hij fluisterde haar in dat het heel knap was dat ze al die mogelijkheden creëerde en dat de volgende er wel in zou gaan.

Zo kritisch als hij kan zijn, zo gul strooit hij ook met complimenten. Hij is onder de indruk van de tactische slimheid van zijn ploeg. Hij prijst de balbehandeling van Lieke Martens, gaf verdediger Stefanie van der Gragt de bijnaam ‘Stalen Steef’ en kijkt met ‘een glimlach’ naar de 17-jarige Wieke Kaptein. Er is vrijwel geen speelster die nog geen schouderklopje heeft gekregen, inclusief de wissels.

‘Hij geeft iedereen die het veld opgaat vertrouwen’, zegt Egurolla, die zelf meestal op de bank zit. ‘En zoals hij altijd zegt: we kunnen van iedereen winnen. Als je dat in je hoofd hebt, ga je met een andere intensiteit naar iedere bal.’