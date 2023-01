Onder aanvoering van Steins is Nederlandse handbalploeg na twee WK-duels al zeker van volgende ronde

Jeffrey Boomhouwer van de Nederlandse ploeg schiet op het doel van Noord-Macedonië tijdens het WK-duel dat Nederland met 34-24 wist te winnen. Beeld AP

De gebalde vuisten, de oerkreet, het opzwepen van de meegereisde supporters zeiden alles. Deze goal moest Luc Steins even extra vieren. Tegenstander Noord-Macedonië haalde veel uit de kast, gefluit van af de tribune, mandekking in het veld, maar zo makkelijk laat deze ploeg zich niet uitschakelen.

Het mag dan het eerste WK zijn voor alle handballers in de ploeg, zelfs het eerste WK voor Nederland in 62 jaar, aan het spel en de resultaten is dat niet te merken. Nederland won van Noord-Macedonië met 34-24, opnieuw met maar liefst tien doelpunten verschil. Net als vrijdag, toen Argentinië al met 29-19 werd verslagen.

Het Macedonische gefluit klonk in de Tauron Arena in het Poolse Krakau vanaf de eerste minuut, elke keer als Nederland de bal had, maar daardoor lieten de handballers zich niet van de wijs brengen. In de eerste helft van hun tweede WK-wedstrijd liepen ze uit naar een comfortabele 18-11, maar in de tweede helft leken de Macedoniërs de juist strijdwijze gevonden te hebben.

Mannetje op Steins

Ze zetten een mannetje op Steins, de sterspeler van dit team, die hem ver van het doel hield. De handballers wisten dat het kon gebeuren, dat een tegenstander het zou proberen om de spelverdeler van Paris Saint-Germain vrijwel uit te schakelen. Vervelend, maar het zou extra ruimte aan de andere spelers geven die daarvan moesten profiteren.

‘Het duurde even voordat we daarmee om konden gaan’, zei Steins na afloop. De Macedoniërs wisten in die tijd het verschil terug te brengen tot vier doelpunten. Nederland was zoekende, maar toen eenmaal de sleutel was gevonden, kon ook Steins zelf weer het verschil maken.

Drie, vier tegenstanders stonden even te slapen na een spelonderbreking. Vlug en scherp als hij is, pikte de kleine Limburger de bal af en liep op een leeg doel af. De vuisten gingen de lucht in, de oerkreet volgde. Na het gestolen doelpunt waren de Macedoniërs op de tribune stil, de tegenstanders in het veld geknakt.

Na twee wedstrijden is de minimale doelstelling al ruimschoots gehaald. De handballers wilden de groepsfase overleven, maar door hun twee ruime overwinningen is er opeens perspectief op meer. Vier wedstrijden moeten er nog gespeeld worden, tegen op papier sterkere tegenstanders. De kwartfinale halen zou een wonder zijn, maar het is niet ondenkbaar.

Basis al gelegd

Vrijdag werd de basis al gelegd met de ruime overwinning op Argentinië. ‘We zouden ook al heel blij zijn geweest als we hier net de winst over de streep zouden hebben getrokken’, zei cirkelspeler Samir Benghanem na die wedstrijd. ‘Als iemand van tevoren had gezegd dat we met tien doelpunten verschil zouden winnen, dan had ik hem heel hard uitgelachen.’

Tevredenheid was er in beide wedstrijden over het defensieve spel, het zorgenkindje waar in de voorbereiding het meest aan is gewerkt. Mede daardoor kon keeper Bart Ravensbergen tegen Argentinië een reddingspercentage van boven de 50 procent halen. Zeker in het mannenhandbal is dat een zeldzaamheid.

Toch vielen meteen na die wedstrijd ook al de eerste kritische geluiden te horen. Kay Smits en Steins, twee van de dragende krachten, waren blij met het resultaat, maar niet tevreden over het eigen spel. ‘Te slordig’, oordeelde Smits.

Ook Steins vond hij dat te veel foutjes had gemaakt. ‘Zeker toen de druk eraf ging, toen de wedstrijd eigenlijk wel binnen was. Toen voelde ik iets te snel de ontlading van alles wat er gebeurd is. Toen was het gewoon niet meer goed.’

Verloor vader

Steins verloor vlak voor Kerst zijn vader Lei, die na een maandenlang ziekbed overleed. Hij is minder gefocust dan normaal, zegt hij, zijn gedachten dwalen vaker af. Ook voor de wedstrijd kreeg hij het even te kwaad toen hij zijn moeder, broer en vriendin op de tribune zag zitten. ‘Godver, daar mist er toch eentje.’

Smits zit bij de Duitse topclub Magdeburg veel op de bank, ontbeert wedstrijdritme. Steins rouwt. Dat ze ondanks die ondanks die omstandigheden na een ruime overwinning zelfkritisch zijn, tekent deze ploeg. Er is alle reden om tevreden om achterover te leunen. De deelname na 62 jaar is al bijzonder, twee overwinningen zijn binnen en de doelstelling is gehaald. Nog maar een paar jaar geleden was dit allemaal ondenkbaar, maar dit team is niet snel verzadigd.

‘Ja, nu mag het wel even toch?’, zei Steins zuinigjes of hij na de zege op Noord-Macedonië meer tevredenheid voelt dan na de winst op Argentinië. Ook Smits, met tien doelpunten topscorer, vond dat het de tweede wedstrijd beter ging. ‘Maar nu worden de tegenstanders ook weer sterker, dus er zal nog een tandje bij moeten.’