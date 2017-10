Ondanks zeer magere eerste helft wint Ajax met ruime cijfers van Heerenveen

De ommekeer

Trainer Marcel Keizer van Ajax, die vorige week na de thuisnederlaag tegen Vitesse beaamde dat het crisis is bij Ajax, had weer het nodige gewijzigd in zijn opstelling. Zo speelden de Oostenrijker Wöber, middenvelder Schöne en buitenspeler Neres, die nog weleens een doelpunt maakt, zo bleek later. Ajax liet aanvankelijk weinig indruk achter. Het liet Heerenveen het tempo van de wedstrijd bepalen, wachtte vooral af en bleef met moeite overeind. Ziyech had bij 0-0 nog een kansje, maar hij moest met rechts schieten en zag doelman Hansen redden.



En toen opeens was daar Neres, die speelde in plaats van Kluivert. Eerst scoorde hij beheerst na een fraai passje door het centrum van Huntelaar. Even later kopte Huntelaar een lange pass door, waarna Neres knap afrondde, via het lichaam van Hansen: 0-2 de strijd leek beslist, mede omdat Heerenveen na rust de indruk wekte dat het niet meer geloofde in de ommekeer.