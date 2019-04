Ondanks verlies blijft PSV de favoriet in de titelstrijd

Ajax baadde zondag in oceaanvreugde na de zege op PSV. Wie Ajax nietsvermoedend het moment zag vieren, vermoedde een beslissende slag. Dat was het bepaald niet. Ajax sloeg alleen een levenslijn naar de landstitel, al is PSV nog steeds de grootste kanshebber op de schaal.

Waarom dat zo is? Allereerst omdat PSV twee punten voor staat met zeven duels te gaan. Bovendien speelt PSV vier keer thuis, tegen opponenten die normaliter te kloppen zijn: achtereenvolgens PEC Zwolle, De Graafschap, ADO Den Haag en Heracles. PSV verspeelt thuis vrijwel nooit punten. Dit seizoen liet de kampioen 14 punten liggen, waarvan 2 in eigen stadion, door de 1-1 tegen Feyenoord. De overige punten zijn verloren na drie gelijke spelen (Emmen, Utrecht en Heerenveen) in uitduels, alsmede twee als ‘normaal’ ingeschaalde nederlagen: Feyenoord en Ajax.

Op papier liggen de problemen voor PSV bij drie mogelijk moeilijke uitduels: zondag Vitesse, dan Willem II en in de laatste ronde op 12 mei AZ, van de dan afzwaaiende trainer John van den Brom. Het is de vraag in hoeverre AZ de punten voor de derde plaats dan nog nodig heeft, al ziet de club de recente overwinning op Ajax als loutering, als rigoureuze breuk met de gewoonte om van topclubs te verliezen.

Ajax drukker

Ajax, dat dit seizoen negen duels meer speelde, heeft het vooral drukker. Voetballen om de drie, vier dagen is de droom van elke voetbalclub. Als dat het ritme is tegen het einde van het seizoen, doet de club mee op meerdere fronten. Ajax beleeft die luxe, met acht wedstrijden tussen 3 en 28 april, op een totaal van tien. Mocht Ajax de halve finales van de Champions League bereiken ten koste van Juventus, dan worden dat er twaalf.

Ajax speelt in de eredivisie drie keer thuis en vier keer uit. Thuis tegen Excelsior, Vitesse en, op de laatste dag, FC Utrecht. Uit tegen Emmen, Willem II, FC Groningen en De Graafschap. Ajax heeft vier van zijn zestien verliespunten thuis geleden, door gelijke spelen tegen Heracles en Heerenveen. In uitduels is liefst vier keer verloren. Ook hier weer min of meer ‘normale’ nederlagen bij PSV en Feyenoord, alsmede bij Heracles en AZ.

Beide ploegen ogen redelijk fit. PSV heeft vooral vanwege doorbrekende jeugd een brede selectie, al hield trainer Mark van Bommel zijn creatieve middenvelders zondag op de bank. Bij Ajax sprak trainer Erik ten Hag geregeld van vijftien of zestien basisspelers, als hij het passeren van een grote naam verdedigde. In feite valt het wel mee met dat aantal, of tegen. David Neres was een tijdje reserve, maar sinds Ten Hag steeds vaker de zogenoemde Europese opstelling gebruikt, is zijn favoriete formatie duidelijk. Opvallendste afwezigen in de basisploeg zijn de spitsen Dolberg en Huntelaar, want Tadic is spits.

Mazraoui geschorst

Rechtsachter Noussair Mazraoui is door zijn rode kaart tegen PSV voor twee duels geschorst. Hij mag ook niet meedoen in de eerste confrontatie met Juventus. Mogelijke vervangers zijn Joël Veltman en Rasmus Kristensen. Beiden vielen tegen PSV in en maakten geen al te sterke indruk, net als de Argentijn Lisandro Magallan. Spelers ouder dan 23 jaar zijn bovendien niet meer speelgerechtigd voor Jong Ajax of Jong PSV, om de over competitievervalsing klagende clubs in de eerste divisie tegemoet te komen. Zo kunnen fitte spelers als Veltman en Sinkgraven alleen ritme opdoen in wedstrijden van het eerste, maar dat zijn allemaal finales.

Mogelijk geniet Ajax het voordeel van de flow, nu het al bijna verloren gewaande kampioenschap binnen bereik is. Ajax, dat een grote achterstand in doelsaldo omboog in een soevereine voorsprong, kan woensdag bij een zege in Emmen voor het eerst in meer dan 1.060 dagen koploper zijn. Al is dat vooral een virtuele koppositie, omdat PSV pas donderdag voetbalt tegen Zwolle. Hoe dan ook, PSV zal in dat geval druk voelen.

In het weekeinde speelt Ajax opnieuw vroeger, tegen Willem II. PSV is zondag gast van Vitesse. Ajax is vanaf de eerste speeldag, toen het gelijkspeelde tegen Heracles, achtervolger geweest. Het kan nu van PSV de achtervolger maken, hoe moeilijk dat ook zal zijn met al die wedstrijden, met in het achterhoofd bovendien de gedachte aan de alles opslokkende tweestrijd met Juventus.