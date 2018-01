Ondanks terugkerende faalangst bereikt Kiki Bertens derde ronde van Australian Open

'Choken'

Eigenlijk is het een wonder dat Bertens vrijdag de nummer 2 van de wereld mag uitdagen, want Wozniacki stond met twee matchpoints voor Fett al 'met één been uit het toernooi'. Wozniacki ontsnapte op 1-5, 15-40 toen de bal na de eerste opslag van Fett luttele centimeters uit was. Toen Wozniacki terugkrabbelde tot 5-3 voerde Fett de klassieke zelfmoordscène in het tennis op. Ze ging 'choken', bezweek aan de zenuwen en maakte geen game meer: 7-5.



Op het toernooi van Sydney, eerder dit jaar, had Bertens tegen Wimbledonkampioen Garbine Muguruza al zicht op setwinst. Volgens Sluiter zal ze zeker kansen krijgen tegen Wozniacki, die met de officieuze wereldtitel in Singapore haar eerste hoofdprijs bemachtigde. 'Alles kan in het vrouwentoernooi bij de Australian Open. Bencic verslaat Venus Williams en verliest vervolgens van Kumkhum, ik denk dat niemand in Nederland ooit van haar gehoord had.