Ondanks maanden vol onrust is Ronald Koeman gelukkig als trainer van Barcelona: ‘Ik heb voor hetere vuren gestaan’

Vertrokken spelers, de opbouw van een nieuw elftal, de vertrekwens van sterspeler Lionel Messi en gigantische financiële problemen. De terugkeer van Ronald Koeman naar zijn geliefde Barcelona, was een turbulente. Maar voor de uitdrukking leven op de vulkaan acht hij zijn werk bij Barcelona te mooi. Ronald Koeman (57) is thuis, hoe hoog de druk ook is.

Als zoon Tim hem ophaalt bij Camp Nou, na de ongelukkig verloren clasico tegen Real Madrid in oktober, zegt Ronald Koeman onderweg naar huis: ‘Het enige dat we mee hebben zijn de stoplichten.’

Het is een grappige scène uit de driedelige documentaire Força Koeman, die woensdag zijn première beleeft bij Videoland. Aan de telefoon, op de dag voor de kraker Barcelona - Paris SG, vertelt Koeman waarom hij zich liet volgen voor een film met veel interviews, van vrouw Bartina tot zoons en dochter, van Memphis Depay tot Frenkie de Jong, broer Erwin en zaakwaarnemer Rob Jansen. ‘Ik vond het leuk ook om iets te hebben voor later.’

Koeman oogt intens gelukkig in de docu, terwijl hij leeft op een vulkaan. Aan de telefoon: ‘Nee. Leven op een vulkaan vind ik te zwaar gesteld. Ik voel niet meer druk dan de trainer van PSG of Real.’ Dat hij vorig jaar een hartoperatie onderging, belemmert hem niet. ‘Ik sta onder controle. Alles gaat goed. Ik heb voor hetere vuren gestaan, ook als voetballer.’

Hij is zijn droom binnen gewandeld, bij de club waarmee hij de Champions League won in 1992, door zijn doelpunt in de finale. Terwijl de entree in 2020 extreem lastig was: vertrokken spelers, de opbouw van een nieuw elftal, de vertrekwens van sterspeler Lionel Messi en gigantische financiële problemen. ‘Als er één club afhankelijk is van toerisme in het stadion, van winkels en museum, is dat Barcelona. Maar het plezier is veel groter dan de problemen.’

Beste speler van de wereld

Zo is hij trainer van Messi. ‘Dat is onder meer het mooie van het trainerschap bij Barcelona; dat je met de beste speler van de wereld werkt. Buiten het feit dat je wedstrijden wil en moet winnen, is dat genieten. De club is ook groot geworden dankzij Messi. Hij moet dankbaar zijn naar de club, maar de club moet misschien nog dankbaarder zijn naar hem toe.

‘Onze relatie is goed, vanaf het moment dat ik hem vertelde over veranderingen en toekomst.’ Al was daar het vertrek van Luis Suárez, vriend, buurman en collega-spits, waardoor Messi in woede ontstak. ‘Natuurlijk zijn er in het begin momenten geweest dat hij Suárez miste. Nu ziet hij ook dat bepaalde veranderingen ten goede komen aan het elftal. Messi is een winnaar. Hij wil dat een elftal de mogelijkheden heeft om grote prijzen te winnen. Dan is hij tevreden. En hij leverde strijd met de vorige president. Hij heeft tijd gekregen om dat te verwerken.’

Afgelopen weekeinde had Koeman Messi kunnen wisselen tegen Alaves (5-1), om hem rust te gunnen voor PSG-thuis, maar dat deed hij niet. ‘Daarover praat ik met hem. Tegen Betis besloten we na gezamenlijk overleg niet met hem te beginnen, maar hij voelt zich prettig bij zoveel mogelijk wedstrijden. Hij wil ritme houden.’ Lachend: ‘Daarmee heb ik geen probleem, dat hij zo veel wil spelen. Hij is alweer maanden vol plezier, dat straalt hij uit.’

Over Suárez gaat het niet meer, al is die met de ultieme revanche bezig door Atlético naar de mogelijke titel te schieten. ‘Je kunt ook zeggen dat andere spelers zich meer ontwikkelen nu hij er niet meer is. Dat Suárez vertrok, was niet alleen mijn besluit of alleen dat van de club. We wilden gewoon dingen veranderen, en we accepteren hoe het nu gaat.

Still uit de documentaire Força Koeman. Beeld Videoland

Groeiend vertrouwen

‘Ik bespreek met Messi zaken over veranderingen in het elftal, want hij is aanvoerder. Als hij het gevoel krijgt dat het de goede kant opgaat, geeft hij steun. We hebben wedstrijden gehad, vooral uit, waarin de score niet in verhouding stond tot het spelbeeld, tot de kansen die we kregen, de persoonlijke fouten die we maakten. Maar de laatste twee, drie maanden voetballen we beter, met groeiend vertrouwen.

‘En we moeten ons afvragen of we mogen eisen wat we normaal eisen bij Barcelona. Niemand heeft mij gezegd dat we een prijs moeten winnen, en je kunt je ook afvragen of dat reëel is nu. Er is best realisme. Het elftal is niet vergelijkbaar met het elftal uit de grote tijd. Jonge spelers krijgen een kans, dat is ook toekomst. Dat is het moeilijke, talent inpassen en succes behalen.’

De situatie bij de club is apart. Een berg schulden en geen voorzitter na het vertrek van Bartomeu. ‘We werken aan een elftal dat weer prijzen moet winnen. In dat beleid krijgt de op 7 maart gekozen president een grote stem. Het is belangrijk dat de club weer een bestuurlijk gezicht krijgt. Ik heb de drie kandidaten kort gesproken en wacht af wie de verkiezing wint. Dan zullen we verder praten over de toekomst.’ Koemans contract loopt na dit seizoen nog een jaar door.

Hij wil verder, het liefst met Messi, wiens verbintenis afloopt. ‘Wie zegt dat hij weggaat? Er zijn veel geruchten. Welke club kan en wil Messi? Wat wil Messi zelf als je al een leven bij deze club bent? Daar ligt ook een taak voor de nieuwe president om te zorgen dat hij blijft.’

Heel veel verdienen

Terwijl zijn onlangs door een krant onthulde salaris toch danig op de budgetten drukt. Messi was boos om het nieuws en laat advocaten uitzoeken waar het lek zit. ‘Hoeveel geld heeft hij niet verdiend voor deze club? De beste van de wereld mag van mij heel veel verdienen.’

Messi en zeker ook Frenkie de Jong zijn van belang voor de opbouw van de nieuwe ploeg. Is het niet zonde dat De Jong, sterk op het middenveld, soms achterin speelt? ‘Drie centrale verdedigers zijn geblesseerd en Umtiti heeft vijf maanden niet gespeeld. Dan moet ik soms de keuze maken Frenkie terug te halen. Als iedereen er is, zet ik hem geen centrale verdediger. Hij is een geweldige speler. Het was onmogelijk om andere spelers te kopen.’

In Frenkie ziet hij veel van zichzelf terug. In de documentaire zegt Koeman dat hij vroeger makkelijker met trainer Cruijff ging eten dan De Jong nu met trainer Koeman. ‘Ik was ouder dan Frenkie nu. Dat lag ook aan de sfeer. In de tijd van Cruijff gingen meer spelers samen eten, met de vrouwen, ook als Cruijff er zelf bij was. Nu eet ik niet met andere spelers dan af en toe met Frenkie.’

De documentaire is een spiegel van geluk. ‘We zijn op de plek waar we willen zijn. Daarvan genieten we ontzettend en dat voelen we ook zo.’