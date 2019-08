Ondanks knieblessure is Sifan Hassan bijna de beste atlete ter wereld

Bij de lancering van de mondiale ranglijst, afgelopen maart, was Hassan al de hoogste genoteerde Nederlander. Ze stond toen zesde. Sindsdien is ze dankzij sterke prestaties op de middellange afstanden gestaag geklommen op de ranking die elke woensdag wordt gepubliceerd. Ze staat 12 punten achter Lasitskine, die vanwege het Russische dopingschandaal onder neutrale vlag meedoet aan wedstrijden.

Hassan heeft de afgelopen maanden de snelste mondiale tijden gelopen op de 1.500 meter, de Engelse mijl en de 3.000 meter. Op de 5.000 meter heeft ze het Europese record verbeterd. Haar zeldzame talent voor meerdere afstanden verklaart haar hoge positie op de ranglijst. De geboren Ethiopische, die in Amerika woont en traint, komt soms ook uit op de 800 meter, de 10.000 meter en de halve marathon. Anders dan de Russische hoogspringster veroverde ze nog nooit een wereldtitel in de buitenlucht (wel indoor, op de 1.500 meter).

Atleten kunnen punten voor de wereldranglijsten verdienen via klasseringen in wedstrijden. Er zijn tien categorieën: een uitslag bij de Zomerspelen levert meer punten op dan dezelfde klassering bij de FBK Games. Atleten kunnen ook punten ontlenen aan de tijden, afstanden en hoogtes in de diverse loop-, werp- en sprongdisciplines. Er zijn ellenlange lijsten opgesteld (370 pagina’s A4 op de site van de IAAF) waarop punten zijn toegekend aan minuten en seconden, meters en centimeters.

Media-aandacht

De IAAF houdt al wereldranglijsten bij sinds 1979, maar heeft in maart besloten meer waarde toe te kennen aan het systeem. Het moet een belangrijk marketinginstrument worden voor de sport, zoals in het tennis. In die sport genereert de wekelijks ververste lijst veel aandacht van de media. De IAAF-lijsten worden wekelijks op de website van de federatie gepubliceerd. De verschuivingen worden, anders dan in het tennis, niet opgepikt door persbureaus.

De wereldranglijsten spelen een grote rol als selectiemethode voor wedstrijden en toernooien. De helft van de deelnemers aan WK’s en Olympische Spelen zal zich plaatsen op grond van de wereldranglijsten, de andere helft dient zich te plaatsen via het vertrouwde systeem van tijds- en afstandslimieten. Die limieten zijn flink aangescherpt, zodat atleten de strijd om punten voor de wereldranglijsten serieus moeten nemen.

Hassan was vier jaar geleden de eerste Nederlander die de eindzege veroverde in de Diamond League, de prestigieuze wedstrijdreeks van de topatletiek. Ze was dat jaar gemiddeld de beste atlete in zeven wedstrijden over de 1.500 meter. Of ze ook als eerste Nederlander de eerste plaats op de IAAF-wereldranglijst verovert, zal afhangen van de genezing van haar pijnlijke knie. Bij de Diamond League-finales in Zurich en Brussel, eind augustus en begin september, en de WK atletiek, begin oktober, kan ze veel punten verdienen door deel te nemen aan meerdere afstanden.

Hassan is de enige Nederlandse atleet die hoog staat op de wereldranglijst. Bij de vrouwen behoort enkel Dafne Schippers nog tot de top 100. Zij staat op de 38ste plaats, dezelfde positie als bij de lancering van de lijst in maart. Hordenloopster Nadine Visser is van de 95ste plek teruggezakt naar de 132ste plaats, die ze deelt met sprintster Jamile Samuel.

De hoogste genoteerde Nederlandse man is Abdi Nageeye. De marathonloper bezet de 359ste plaats. Eliud Kipchoge, de Keniaanse wereldrecordhouder op de marathon, voert de wereldranglijst voor mannen aan, voor de jonge Amerikaanse topsprinters Noah Lyles en Christian Coleman.