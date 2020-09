Ondanks herfstweer wordt er getennist tijdens Roland Garros, maar wel in legging en lange mouwen

Gaël Monfil en Alexandr Boeblik maandagavond in hun partij in de eerste ronde op het lege en koude Court Suzanne Lenglen. Beeld AFP

Op het tennispark bij het Bois de Boulogne in Parijs is deze weken slechts één zekerheid. Er zal gespeeld worden, ongeacht het weer. Het langverwachte dak op het Court Philippe Chatrier is na een twee jaar lange verbouwing eindelijk af. Het is niet de vraag of het gebruikt gaat worden, maar hoe vaak het dak open kan. Want de voorspellingen voor het door het coronavirus uitgestelde grandslamtoernooi op zijn zeer wisselvallig.

Roland Garros begon al met een gesloten dak vanwege de regen. Maar van een echte indoorbaan is geen sprake op de baan die voor 47,2 miljoen euro een metamorfose onderging, zegt Simona Halep. ‘Het was best koud, omdat het buiten ook koud was. Maar we werden wel afgeschermd van de wind, dus konden normaal spelen.’

Kiki Bertens kreeg nog niet de kans om op het vernieuwde center court te trainen of spelen. Zij won haar partij onder een grijze hemel op het Court Suzanne Lenglen, waar ze een beroerde start tegen de nummer 112 van de wereld Katarina Zavatska goed maakte. Bertens had sinds de coronastop nog geen wedstrijd gewonnen. Ze wist zich aanvankelijk geen raad met de fantastisch spelende Zavatska, maar in de tweede set ging het niveau van de Oekraïense omlaag en vond Bertens vlagen van haar oude vorm terug. De Nederlandse nummer 8 van de wereld plaatste zich met de setstanden 2-6, 6-2, 6-0 voor de tweede ronde in Parijs.

Een opmerkelijk moment in haar partij was dat Zavatska tot vijf keer toe de snaren in haar racket kapot sloeg en daarom met een ander racket haar partij af moest maken. Om beter met het weer om te gaan, laten veel spelers hun rackets voor de herfsteditie van Roland Garros anders bespannen.

Petra Kvitova speelde maandag onder de lichten van het gesloten dak op het center court met een kilo minder spanning op de snaren om beter met het weer om te kunnen gaan. Rackets voelen bij koud weer harder aan, warmer weer zorgt juist voor buigzamere snaren. ‘We zijn dit niet gewend, de ballen zijn zwaar en worden snel groot. Ze vliegen niet zo makkelijk door de vochtigheid. Dit voelde goed zo, het was maar een kilo.’

Alexander Zverev, de verliezend finalist op de US Open, liet zijn racket drie kilo lichter bespannen voor Parijs in vergelijking met New York. ‘Drie kilo verschil is vrij veel. We moeten ons allemaal aanpassen. Dit is voor ons spelers in geen enkel opzicht perfect. Iedereen had liever in mei en juni gespeeld.’

Tennissen in de herfst is zwaarder dan in het voorjaar als het minder regent en de temperatuur hoger is. Bij droog weer heeft de bal meer vaart, bij nat weer wordt de bal zwaar, groot en is er minder snelheid. Rafael Nadal noemde de banen in Parijs zo zwaar dat hij vreest voor blessures aan elleboog en schouders, ook omdat het andere merk bal zwaarder is dan voorgaande jaren. De 12-voudig winnaar van Roland Garros kan door de omstandigheden minder profiteren van zijn gevaarlijke topspin. De Spanjaard besloot daarom meer de baan in te stappen om aanvallend te spelen in de eerste ronde tegen Egor Gerasimov uit Belarus, die hij in drie sets met 6-4, 6-4, 6-2 versloeg.

Er was één speler die zich juist heel erg thuis voelde in de regen: Dominic Thiem. De 27-jarige Oostenrijker zit op een roze wolk na zijn eerste grandslamoverwinning op de US Open. ‘In Oostenrijk hebben we veel van dit soort dagen, ik vind het niet zo erg. Dit doet me denken aan mijn juniorentijd. Toen speelde ik ook vaak in dit soort omstandigheden. Toen ik begon als prof op de futures was het in maart op de toernooien in Tsjechië en Kroatië vaak dit weer.’

Thiem won gisteren met 6-4, 6-3, 6-3 eenvoudig van Marin Cilic. De zware ballen hielpen Oosterijker een handje mee tegen de Kroaat, die het moet hebben van zijn sterke opslag. ‘Omdat ze zo traag waren, kon ik veel services terug krijgen. Ik kon op bijna elke bal lopen. Ik vind dit prima zo, ik hou van deze omstandigheden.’

Anders is ook het spelen onder kunstlicht. Op het Court Philippe Chatrier kan tot ’s avonds laat onder het dak worden doorgespeeld, al zal dat bij deze editie alleen nog gebeuren om partijen af te ronden. Volgend jaar worden er ook avondsessies gepland. Ook de buitenbanen zullen dit keer niet worden onderbroken door invallende duisternis, een nieuw verlichtingssysteem twaalf banen zorgt ervoor dat spelers hun wedstrijd ook af kunnen maken als het donker wordt.