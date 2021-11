Ondanks heldenrol van buitenspeler Bergwijn lijkt terugkeer naar 5-3-2 bij Oranje onvermijdelijk

Steven Bergwijn viert zijn 1-0 tegen Noorwegen. Beeld ANP

Met een knal in de rechterbovenhoek bij de 1-0 en het kalm afleggen op Memphis Depay bij de 2-0 bekroont Bergwijn een opvallend sterk duel voor Oranje. Hoewel de aanvaller bij zijn club Tottenham Hotspur op de bank is beland, solliciteert Bergwijn tegen de Noren naar een basisplaats bij Oranje.

Maar of die plek er komt in een driemansvoorhoede in een 4-3-3-systeem, is de vraag. Want ook onder bondscoach Louis van Gaal renderen de Nederlandse buitenspelers niet genoeg om de keuze voor een speelformatie met drie aanvallers noodzaak te maken.

Zoektocht

Op de negen posities in het elftal die niet door vleugelspitsen worden bekleed, is Van Gaal sinds zijn terugkeer bijzonder constant gebleken. Op elk van deze negen posities wisselt hij maximaal één keer van bezetting in zijn basisopstelling. En vaak is dat ook nog het gevolg van blessures, zoals het opstellen van Jasper Cillessen en Matthijs de Ligt tegen Noorwegen komt door de kwetsuren bij Justin Bijlow en Stefan de Vrij.

Maar waar Van Gaal de bezetting van zijn doel, verdediging, middenveld en spitspositie duidelijk voor ogen heeft, blijft hij zoekende op de flanken. In zeven interlands laat hij zes verschillende buitenspelers beginnen. Na zijn keuze tegen Noorwegen voor Bergwijn op rechts en Arnaut Danjuma op de links staat Van Gaal op vijf flankenduo's in zeven duels tijd.

De kwaliteiten van de buitenspelers ontlopen elkaar te weinig. Na drie maanden onder Van Gaal is onduidelijk wie van het zestal Bergwijn, Danjuma, Steven Berghuis, Cody Gakpo, Noa Lang en Donyell Malen het startende duo moet zijn bij een volledig fitte selectie.

Te klein aandeel

De zoektocht van Van Gaal is logisch, gelet op de cijfers. De startende buitenspelers hebben moeite met productief aanvalsspel. Bot gesteld: de vleugelspitsen bij Oranje scoren te weinig. Van de 22 doelpunten in 7 interlands onder leiding van Van Gaal, is de treffer van Bergwijn tegen Noorwegen pas de tweede score van een buitenspeler, die als basisspeler meedoet.

Ook qua assists is de oogst karig voor de buitenspelers in het tijdperk-Van Gaal. Ondanks de grote uitslagen tegen Turkije (6-1) en Gibraltar (6-0) kwam geen enkele vleugelspits bij Oranje tot meer dan een assist in deze zeven duels. Sterker, Memphis is onder Van Gaal in zijn eentje bijna goed voor evenveel assists (4) als alle buitenspelers bij elkaar opgeteld (5).

Afhankelijk

Met buitenspelers die worstelen om hun acties in doelpunten en assists om te zetten, blijft de afhankelijkheid van aanvalsleider Memphis uitermate groot. De spits (10 goals, 4 assists) is direct betrokken bij 14 van de 22 treffers van Oranje onder Van Gaal: 64 procent van de productie verloopt via Memphis.

Op basis van harde cijfers voelt het blijven opstellen van twee buitenspelers niet houdbaar. Gezien de aanwezigheid van drie centrumverdedigers met leidende rollen in Europese topcompetities in de selectie (Van Dijk, De Vrij, De Ligt) en twee serieuze alternatieven voor een centrale rol in de verdediging (Timber, Blind), lijkt een terugkeer naar een systeem met drie centrumverdedigers dan ook logischer.