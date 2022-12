Ondanks halfgod Van Gaal wendt Oranje de blik naar boven

In november 2001 dook er op de avond voor een interland in Kopenhagen in het hotel van het Nederlands elftal een vrouw op, Kira Eggers, die in Denemarken bekendheid genoot als seksbom. Louis van Gaal was de bondscoach. Hij was de grip op de spelers kwijtgeraakt en toen was er plotseling een vrouw die daar niet hoorde te zijn, in het gezelschap van een paar vriendinnen.

Oranje was in verval, de symboliek was groot. Er werd gefluisterd over de afdruk van naaldhakken in een houten tafel. Achteraf bleek het allemaal reuze mee te vallen. Ik heb geen wijf gezien, zei Frank de Boer, later ook bondscoach.

Het alibi van een van de huidige assistenten van Van Gaal, Edgar Davids, was het sterkst. Davids had niks gemerkt omdat hij zich ten tijde van het bezoek van Eggers in zijn hotelkamer verdiepte in het Heilige Schrift, samen met Feyenoorder George Boateng.

Nooit meer aan gedacht, totdat deze week bekend werd dat een groot deel van de Nederlandse WK-ploeg zich in de vrije uurtjes op de bijbel stort en op YouTube naar filmpjes van kerkdiensten kijkt. Ook wordt er gezamenlijk gebeden. De bijeenkomsten van de bijbelclub in het St. Regis-hotel in Doha zouden worden bijgewoond door een tiental spelers.

De tijd dat voetballers De ontvoering van Alfred Heineken als hun favoriete boek aanmerkten, is hiermee definitief voorbij. De voorgangers zijn twee aanvallers, Cody Gakpo en Memphis Depay. Onder meer Denzel Dumfries is door Gakpo dichter bij God gebracht, zei hij.

Cody Gakpo begint bijbelclub in Qatar🙏🏻🧡 pic.twitter.com/8VDrLx5gxu — BenjaminZ (@bdzoet) 5 december 2022

Mijn favoriete passage in het opzienbarende stuk in de Volkskrant over deze geloofskwestie ging over Wout Weghorst. Hij werd bekeerd tijdens een wandeling in zijn geboortedorp, Borne, waar hij een kleine kapel ontdekte. Weghorst ging naar binnen en kwam tot de conclusie dat ‘daar boven’ iemand is. Als dank liet hij een tatoeage zetten met een kerk, handen met een rozenkrans, de datum waarop hij een doelpunt tegen Ajax had gemaakt plus een eigen, Engelstalige tekst waarin onder meer staat dat zijn familie altijd in zijn gedachten is.

Ook de anekdote dat Gakpo in het stadion van PSV eens een bijeenkomst organiseerde waarop maar liefst vier ongelovigen het licht zagen, sprak zeer tot de verbeelding. Dat is nog eens wat anders dan Wesley Sneijder die zich in 2010 in een opwelling liet dopen en een rozenkrans om zijn nek hing omdat het katholicisme hem kracht gaf.

Tegenwoordig appen internationals bijbelteksten naar elkaar, een trend die voor enige verwarring zorgt, bij mij althans, en nogal wat vragen oproept. Waarom, is de voornaamste.

In zijn stuk in de Volkskrant wierp Bart Vlietstra de stelling op dat de bijbel de spelers helpt om rust in hun hoofd te krijgen. ‘De druk om te presteren voor het oog van honderden miljoenen tv-kijkers is groot.’ Om de hulp van God bij het winnen van wedstrijden wordt niet ‘specifiek gevraagd’. Het Heilige Schrift ter bestrijding van angsten en onzekerheid, dat zal het dan wel zijn.

Het is niet vreemd dat topvoetballers steun zoeken bij opperwezens of sportpsychologen. Zij zijn ook maar mensen. Toen George Boateng, een voorloper op dit terrein, in 2002 werd geïnterviewd over zijn geloof, zei hij dat zijn doorbraak bij Feyenoord zijn leven destijds volledig op zijn kop had gezet. Dit kan ik niet alleen aan, concludeerde hij.

Waar een eerdere generatie zich onder leiding van Ruud Gullit en Marco van Basten stortte in de armen van een haptonoom met vermeende bovennatuurlijke kwaliteiten, Ted Troost, wenden de millennials en de generatie Z de blik naar boven. Louis van Gaal is weliswaar de afgelopen weken uitgegroeid tot een halfgod, volgens zijn volgelingen in Qatar, zelfs aan hem heeft Oranje kennelijk niet genoeg.