Ondanks festivalsfeer in München bij mega-EK zijn er wel twijfels over het vervolg

Femke Bol in München op weg tijdens de 400 meter horden die ze winnend afsloot. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

‘Overweldigd’, was Marion Schöne, directeur van het multisport-EK in München. De organisatie van de negen verschillende toernooien had gehoopt op één miljoen bezoekers en dat aantal werd al voor het slotweekend ruim overschreden. Vanuit het oogpunt van Schöne was ‘Munich 2022’ een doorslaand succes.

En wie anderhalve week door de Beierse hoofdstad rondliep, kon er niet omheen dat de sfeer er goed in zat, zeker op de locaties in het centrum van de stad en op het Olympiapark. Op het park dat vijftig jaar geleden het decor voor de Olympische Spelen was, hing voortdurend een vrolijke festivalsfeer. Dat was ook de intentie: met muziekoptredens werden ook niet-sportliefhebbers gelokt.

Bij het beachvolleybal op de Königsplatz, pal naast de beroemde musea Glyptothek en Alte Pinakothek, draaiden de dj’s plaatjes tussen de spelmomenten in en jutten het publiek op. Alsof ze erop geoefend hadden reageerden de toeschouwers terstond als er ‘clap your hands’ klonk en klapten perfect synchroon mee met de muziek.

Marathon op het voorname Odeonsplatz

Beachvolleyballer Robert Meeuwsen, die met zijn partner Alexander Brouwer sneuvelde in de achtste finale, was vol lof over de EK’s in München. Gebruikmakend van de elektrische deelsteps in de stad zagen ze ook andere sporten, zoals de marathon die op het voorname Odeonsplatz finishte. ‘En we hebben ook meerdere medailleceremonies meegemaakt als we op ons stepje voorbijkwamen. En dan zitten er hier 5.000 man in het stadion. Dat vind ik echt geweldig.’

Voor een relatief kleine sport als beachvolleybal was de Nederlandse pers nu in groteren getale aanwezig dan normaal. Niet onbelangrijk, vindt Meeuwsen. ‘Het feit dat jullie hier nu allemaal staan en de rest van het jaar niet, zegt natuurlijk ook wel wat.’

In het atletiekstadion wisselde de publieke belangstelling sterk per dag. Het Olympiastadion, dat ruimte biedt aan zo’n 70.000 mensen, was nooit uitverkocht, maar met 40.000 toeschouwers op de populairste dagen toch goed gevuld. Ter vergelijking: bij de WK in Eugene vorige maand, ‘de atletiekstad van de VS’, was er plek voor 15.000 atletiekfans, maar die waren er nooit.

Discuswerpster Jorinde van Klinken. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Trillende atletiektribunes

In München waren de thuisfans kieskeurig. Ze wisten precies op welke momenten hun landgenoten kansen hadden. Dat waren de dagen dat de atletiektribunes trilden onder het gejuich van de Duitse fans. Zij brulden onder anderen Konstanze Klosterhalfen naar de zege op de 5.000 meter en zagen Gina Lückenkemper zich naar de titel op de 100 meter werpen.

En toch ontbrak het bij sommige sporten aan urgentie. Juist omdat de EK in de pas moet lopen met andere sporten, kwamen de kampioenschappen voor sommige sporters op een wat wonderlijk tijdstip. Zo rijden de mountainbikers volgende week al hun WK en was Ellen van Dijk na haar zilveren tijdrit meer bezig met de wereldkampioenschappen die september in Australië zijn dan met haar nederlaag.

Ongelukkig was ook de timing voor de roeiers. Zij zijn gewend aan een Europese titelstrijd in het voorjaar. Dat het nu pas in augustus was, maakte het vanuit trainingsperspectief onmogelijk om er in de beste vorm aan te treden. Die wordt door bondscoach Eelco Meenhorst bewaard voor de WK in september en dus liet hij zijn pupillen door trainen bij de EK.

De Nederlandse roeiers zagen de Europese titelstrijd als een tussenstop op hun reis naar het hooggelegen Oostenrijkse Obertraun, waar ze zich voorbereiden op de WK. Zij kregen op de roeibaan in Oberschleißheim bovendien maar weinig mee van het feestgedruis in de Münchener binnenstad en in het Olympiapark.

Roeister in de dubbel-twee, Laila Youssifou (l) en Roos de Jong, hebben het zilver behaald. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het samenbrengen van verschillende sporten

De problemen die komen kijken bij het samenbrengen van verschillende sporten, met elk hun eigen planningen en eisen, waren al bekend. Nadat in 2018 zeven Europese sportbonden voor het eerste de handen ineen hadden geslagen voor de EK in Glasgow, en het atletiektoernooi in Berlijn, werd de puzzel voor 2022 direct ingewikkeld. Zwemmen stapte eruit omdat de voorzieningen in Duitsland onvoldoende zouden zijn en organiseerde afgelopen tien dagen een eigen EK in Rome.

Hoe het er over vier jaar uitziet is ongewis. Er is nog geen gaststad bepaald en de Europese atletiekbond kondigde in juni aan om op eigen houtje verder te gaan en in 2026 in Boedapest of Birmingham de titels te betwisten. Dat zou een flinke tegenvaller zijn, want atletiek geldt als een van de belangrijkste pijlers van het evenement.

In München maakte Dobromir Karamarinov, de voorzitter van European Athletics, lichtjes terugtrekkende bewegingen. Volgens hem was de beslissing om alleen verder te gaan nog niet definitief. ‘We ondersteunen het multisportconcept en staan er positief tegenover’, zei hij vorige week. ‘We zullen alles nauwkeurig evalueren, maar ik denk wel dat we veranderingen moeten doorvoeren.’