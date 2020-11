Ondanks de regen aan doelpunten oogt Ajax kwetsbaar

Als een verslaggever zaterdag tegen Erik ten Hag zegt dat hij een record van Johan Cruijff te pakken heeft, reageert de trainer trots: ‘Dat krijg je als je een aanvallende trainer binnenhaalt. Voetballen speel je voor publiek, dat veel goals wil zien.’ Hij kijkt met gelukzalige blik. De kaap van 250 goals is gerond in 82 competitieduels: 251. Cruijff stond in 1987 op 250 uit 82. Het zijn andere tijden, andere aanvallers, andere tegenstanders. Maar de feiten spreken voor zich.

Ajax, ook weer 20 goals in drie duels, tegen vrij zwakke Limburgers uit Venlo en Sittard, en tegen het sterke Atalanta Bergamo. Ajax, 29 doelpunten in zeven duels van de competitie, al zijn de topduels opgespaard voor tijden dat voetbal zich mogelijk weer met publiek afspeelt.

En al gaat het moeizaam zaterdag tegen Fortuna, dat brutaalweg een voorsprong neemt, verrast met een cordon van vijf verdedigers, zich terecht beklaagt over de VAR, over het gemak waarmee Ajax strafschoppen krijgt en over het negeren van natrappen van David Neres. De wereld van de videoarbiter is verworden tot sciencefiction en is het gewone voetbalverstand allang ontstegen, naar een parallel universum van onbegrip.

Horzel Fortuna

Ajax had sowieso wel gewonnen, al zijn er drie strafschoppen nodig en past Ajax gaandeweg het systeem aan om horzel Fortuna te verjagen. Van één naar twee aanvallende middenvelders, met Davy Klaassen weer als spil. Ajax begroet ook weer een nieuwe spits. Brian Brobbey, 18 jaar jong, scoort negen minuten na zijn invalbeurt als debutant, in de geest van Cruijff, Van Basten, Kluivert en anderen.

Ajax is traditioneel een spitsenhuis, al is de oogst de laatste jaren mager. Niet voor niets probeerde Ajax voor het seizoen Eran Zahavi voor de neus van PSV weg te kapen. Want er bestond toch twijfel over al die potentiële aanvalsleiders. Een spits die zeker 20 tot 25 doelpunten maakt in een seizoen, die was er eigenlijk niet.

Een paar maanden later is Lassina Traoré vooralsnog de premier in het spitsenkabinet, al is hij geen toonbeeld van finesse. De 19-jarige Traoré vaart op zelfvertrouwen, nu hij al wekenlang de voorkeur krijgt. Ten Hag over het tussenrapport van de Burkinabé: ‘Lassina is veel meer aanwezig in de box dan voorheen. Hij komt op het juist moment naar de eerste paal, zoals bij dat doelpunt tegen Atalanta. Hij is veel actiever op zoek naar de bal.’ En hij gilt heerlijk hoorbaar in lege stadions, zoals bij de 2-1 van Klaassen, die zegt: ‘Lassina is betrokken bij doelpunten en maakt zelf doelpunten.’

Brian Brobbey debuteerde zaterdag. Al een jaar of tien is hij speler van de jeugd. Zoon van Ghanese ouders, geboren in Amsterdam. Snel en sterk, met een toenemende reputatie in Jong Ajax naar het eerste elftal gekomen. Brobbey had moeilijk geslapen, omdat hij dacht aan zijn plek op de bank, omdat hij fantaseerde hoe hij een doelpunt zou maken.

Emotionele waarde

Nou, het werd een intikker, zo’n doelpunt dat vooral emotionele waarde houdt. Neres schoot tegen de paal, de bal botste automatisch op Brobbey, al moest hij het lichaam snel draaien om dat goed te laten aflopen. Nu zal hij snel een contract tekenen, beloofde hij, want hij wil bij Ajax blijven. Ten Hag: ‘Vorig seizoen viel hij van de ene blessure in de andere. We hebben hem nu zorgvuldig gebracht. Conditioneel moet hij nog veel sterker worden. De lat ligt op het niveau van de Champions League.’

Zakaria Labyad was ook nog spits dit seizoen. Technisch vaardig, maar geen echte spits, al was Ten Hag enthousiast. Ook dat is het verhaal van de spitsen. Twee tieners van wie nooit precies is te voorspellen hoe ze een heel seizoen voetballen. Plus Klaas Jan Huntelaar, tuk op elk doelpunt, maar wel 37 jaar. En Dusan Tadic, oplossing voor de spitspositie in de Champions League of op andere momenten, maar Tadic is soms elders in het elftal nodig. Op de vleugel, of achter de spits.

Dus al die doelpunten komen van allerlei fronten. Zaterdag weer twee van Davy Klaassen bijvoorbeeld, de modelprof die kort na zijn terugkomst in Amsterdam allang gewend is aan de mores. Hij heeft het Ajaxgevoel, voor zover dat ooit was verdwenen, en is meteen uitblinker. Hij herinnerde zich dat gevoel van Brobbey van een doelpunt bij het debuut. Het lukte hemzelf ook, in 2011. Het is van alle tijden.