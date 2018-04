Ondanks de gênante start van het seizoen, weet Crystal Palace zich vrijwel zeker te handhaven

Bob Marley

De beminnelijke Hodgson, opgegroeid in de buurt van het stadion, bleek een goede keuze voor een jonge groep die rijp was voor experimenten. Hodgson staat bekend als een wat conservatieve trainer met gezond verstand, die spelers op posities zet waar ze het liefst spelen. Zijn komst betekende dat Jairo Riedewald en Timothy Fosu-Mensah minder kansen kregen, al blonken de twee uit in een gedenkwaardige 0-0 tegen Manchester City op Oudejaarsdag.



Dat resultaat leidde tot een optimistisch gemoed op Selhurst Park, waar soms Bob Marley's Baby don't worry, about a thing, 'cos every little thing's going to be alright' uit de luidsprekers klinkt. Na het lijfsbehoud in de Premier League is de enige clubzorg de vraag of Zaha blijft, of dat de clubtroefkaart zich wil wreken op het eerdere mislukte avontuur bij Manchester United.