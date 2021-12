Ondanks corona voeren Spurs en Liverpool spektakel op voor een vol stadion

Andrew Robertson (r) van Liverpool viert de 2-1 tegen Tottenham Hotspur. Het duel in Londen zou in 2-2 eindigen. Beeld EPA

Waar een jaar geleden in stilte werd gevoetbald, zitten de Engelse stadions nu gewoon vol. Grote vraag is of de voetballers speelgerechtigd zijn. Het wemelt van de virusuitbraken in de kleedkamers. In de Premier League konden afgelopen weekeinde maar vier wedstrijden worden gespeeld. Op zaterdag stond er slechts een pot op het programma, tussen Leeds en Arsenal. Het voetbalprogramma Match of the Day kreeg opeens een letterlijke betekenis. Wegens een gebrek aan spelers heeft Spurs in de voorbije weken met etalagepoppen getraind.

Er doken zorgen op over de lage vaccinatiegraad onder de Premier League waar slechts tweederde van de spelers dubbel is gevaccineerd, veel minder dan in andere grote Europese competities. Liverpool-trainer Jürgen Klopp pleitte ‘uit morele overwegingen’ zelfs voor een vaccinatieplicht, iets wat zijn Italiaanse collega van Spurs, Antonio Conte te ver vond gaan. Diens selectie werd deze maand als eerste getroffen door een uitbraak, wat de club mogelijk een plek in de Conference League gaat kosten, ten faveure van Vitesse.

Wilde tackle

Terwijl Tottenham weer vrijwel compleet was, kwam Liverpool zonder de positief geteste Virgil van Dijk naar Noord-Londen. Het bleek een groot gemis te zijn. De counterende thuisploeg kreeg kans op kans, maar in de eerste helft vond alleen Harry Kane het net, na een klein kwartier spelen. Vijf minuten later had de spits geluk dat hij geen rood kreeg na een wilde tackle op Andy Robertson. Een paar maanden eerder had West Ham United laten zien dat Liverpool moeite heeft met agressief spelende ploegen.

Na de rust gingen de ploegen door waar ze gebleven waren: aanvallen. Tottenham dacht een strafschop te krijgen toen Trent Alexander-Arnold de doorgebroken Dele Alli omver duwde. Scheidsrechter Paul Tierney liet doorspelen, net zoals hij in het eerste bedrijf had gedaan bij een soortgelijk tafereel aan de andere kant. Het morren van het thuispubliek ging over in woede toen Robertson wraak nam door de 1-2 te maken. Lang duurde de voorsprong niet. Vijf minuten later strafte Son Heung-Min een blunder van Liverpool-doelman Alisson af.

Liverpool ging op jacht naar de winnende treffer, maar de hoop vervloog toen Robertson met een misplaatste schop Emerson Royal neermaaide, wat hem na het bestuderen van videobeelden rood opleverde. Dit tot woede van Klopp, die moest oppassen dat hij geen tweede gele kaart kreeg. Met elf man was het vervolgens Spurs, opgeleefd onder Conte, dat de winst zocht, maar deze krankzinnige wedstrijd kreeg het resultaat die het verdiende: een gelijkspel. ‘Het was lekker om weer op het veld te staan,’ zei Kane na afloop, ‘en die buzz te voelen.’