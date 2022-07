Ondanks buikpijn behaalt discuswerper Van Klinken het beste WK-resultaat ooit voor Nederland

Jorinde van Klinken in actie tijdens de finale van het discuswerpen. Beeld ANP

Als er een stevige bries tegen staat en een werper gooit een discus onder de juiste hoek, kan de schijf van één kilogram gaan zeilen op de wind. ‘Dan kunnen er gekke dingen gebeuren’, legde Jorinde van Klinken eerder deze week uit. Zo was zij vorig jaar in Tucson tot 70,22 meter gekomen, het Nederlands record. Maar of er bij de WK-finale van woensdagavond goede wind stond, kon ze door heftige buikpijnen niet reproduceren. ‘Ik kon echt niets anders dan focussen op mijn techniek om de wedstrijd te overleven.’

Waar de plotse steken vandaan kwamen, wist ze niet. Stress leek haar onwaarschijnlijk. Ze voelde zich juist ontspannen op de wedstrijddag, meer dan haar concurrenten in ieder geval. Die keken haar ‘als bange haasjes’ aan omdat ze met 65,66 meter als tweede door de kwalificatieronde was gekomen. Bovendien had ze tweemaal eerder een aanval van buikpijnen gehad. ‘En dat waren heel willekeurige momenten.’

Wat de oorzaak ook was, ze kon er op het middenterrein van Hayward Field weinig anders aan doen dan een paar paracetamolletjes slikken. Veel hielpen de pillen niet. ‘Ze beginnen nu pas echt te werken’, zei ze een kwartier na afloop van de wedstrijd, die de Chinese Feng Bin met 69,12 meter won. Als tweede eindigde de Kroatische Sandra Perkovic (68,45 meter), olympisch kampioen in 2012 en 2016, en derde de Amerikaanse thuisfavoriet en regerend olympisch titelhouder Valarie Allman (68,30 meter).

De worp van 64,97 meter waarmee Van Klinken bij haar vijfde poging de vierde plek bereikte werd aanvankelijk afgekeurd, maar dat werd later ongedaan gemaakt. Het hoe en waarom daarvan was haar in haar door buikpijn verdoofde staat ontgaan. Maar het besluit zorgde ervoor dat Van Klinken over de Duitse Claudine Vita (64,24 meter) heen wipte. ‘Een bonus. Vierde of vijfde vind ik nog best een verschil.’

Bij haar laatste worp probeerde ze nog met een alles-of-nietspoging op het podium te komen, maar dat had geen effect. De schijf stuiterde ergens net voorbij de 50 meter en bleek ongeldig. Zo gaat dat vaak. ‘Als je sneller probeert te gaan, dan kan het ten koste van je techniek gaan. Alleen bij mijn worp van 70 meter is het me ooit gelukt om snel te draaien en mijn techniek te behouden.’

Grote hoop aan tegenslag

De buikpijn kwam boven op de grote hoop aan tegenslag die Van Klinken al te verstouwen kreeg. ‘Er ging de afgelopen tijd zoveel mis dat het me ook niets meer uitmaakte.’

Allereerst was er fysieke zorg. Ze raakte twee weken voor aanvang van het toernooi geblesseerd aan haar linkerbovenbeen. Ze kon niet trainen zoals ze wilde, al viel de pijn in de ring uiteindelijk mee.

‘Ik was ook bijna illegaal in het land omdat mijn papieren niet in orde werden gemaakt’, vervolgt Van Klinken haar klaagzang. Ze studeerde de afgelopen jaren ‘global management’ aan Arizona State University. Daarmee is ze klaar en dat leverde administratieve uitdagingen op. Haar studentenvisum verliep en het vervolgvisum liet veel te lang op zich wachten. ‘Ik heb er tig keer achteraan gemaild.’ Maar tot tweemaal toe kreeg ze een mail zonder het benodigde document in de bijlage toegestuurd. Zelfs nog op de dag van de deadline ging dat mis. ‘Ik heb nu geen problemen meer, maar daar wil je niet mee bezig zijn, twee weken voor de WK.’

En dan was er daarbovenop de onzekerheid over haar toekomst met coach Brian Blutreich, Arizona State gaat verlaten. Van Klinken wil met hem mee. ‘Hij is de beste.’

Blutreich zou naar de Universiteit van Tennessee verkassen, maar het is maar zeer de vraag of de coach nog die kant op wil. In Knoxville staat de positie van de hoofdatletiekcoach Duane Ross onder druk. Diens zoon, 400-meterloper Randalph Ross, werd bij de WK geweerd omdat hij vorige maand een dopingtest heeft gemist. Van Klinken: ‘Daardoor is alles nu onzeker.’

Ondanks alles doorstond Van Klinken de WK met een bewonderenswaardig goed humeur. ‘Ik had me voorgenomen om te genieten van mijn eerste finale ooit’, zei ze opgewekt. ‘Tot die steken kwamen lukte dat en nu geniet ik enorm van mijn vierde plek.’

Beste WK-resultaat ooit

Die vierde plaats is het beste WK-resultaat ooit voor een Nederlandse discuswerpster. In 1983 kwam Ria Stalman tot de zevende plek in Helsinki. Een jaar later zou ze olympisch kampioen worden. Van Klinken heeft niet veel op met Stalman, die na haar carrière bekende doping te hebben gebruikt. Sowieso vergelijkt de jonge Nederlandse zichzelf niet met de werpsters van voor 2000. De afstanden van de jaren ‘80 en ‘90 zijn niet te vertrouwen, vindt ze.

Meer fiducie heeft ze in de huidige generatie, in haar directe concurrenten, al is er van vriendschappelijkheden weinig sprake bij de discuswerpsters onderling. ‘Die kunnen elkaar wel opvreten. Dat is alleen maar haat en nijd. Ik heb daar zelf weinig last van. Als je de beste bent, dan win je. Dan hoef je het anderen niet te misgunnen.’

Het volste vertrouwen heeft ze toch vooral in zichzelf. ‘Ik denk dat er veel meer in zat, maar ik moet hier voor nu tevreden mee zijn’, zei ze. ‘Ik was de jongste in het veld en ik denk dat vierde nu alleen maar tot meer kan leiden in de toekomst.’