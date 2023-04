Ondanks alles blijft Redouan El Yaakoubi een aanvoerder

Zelden zo’n maatschappelijk betrokken profvoetballer gezien als Redouan El Yaakoubi van Excelsior. Sociaal. Erudiet. Een man afkomstig uit Overvecht, een wijk in Utrecht met een grote Marokkaans-Nederlandse populatie, met ouders die vrijwel analfabeet zijn.

Zijn ontdekking dat hij goed kon leren op school leidde tot een van de heerlijke, inspirerende verhaallijnen in de documentaire Tussen Staal en Vis, over zijn vorige club Telstar. Een jongen met ambitie springt met reuzenstappen over zijn achterstand heen, blijft voetballen op niveau en richt de stichting Durf te Dromen op, waarmee hij talloze uren in de week bezig is om ook anderen het pad te laten bewandelen dat hij beging. Of een ander pad. Als het maar een bemoedigende weg is.

Maar nu is deze natuurlijke leider geen aanvoerder meer omdat hij, om een eindeloze discussie te vereenvoudigen, de OneLove-armband niet wenst te dragen. Al is die af en toe gebruikte band bedoeld tegen elke vorm van discriminatie en ongelijkheid, zeker in het begin is de veelkleurige aanvoerdersband volgens El Yaakoubi te veel vereenzelvigd met lhbti. Hij heeft respect voor iedereen, maar wil mede vanwege zijn islamitische geloof geen ambassadeur van lhbti zijn, zoals hij trouwens ook geen onderscheid wil maken tussen oorlogen. Elke oorlog is erg. Waarom actie tegen de oorlog in Oekraïne en niet, of in veel mindere mate, tegen oorlog in Syrië, of elders? Hij wil wel gewoon aanvoerder zijn van een voetbalteam.

Ingewikkelder dan menigeen denkt

Toen het er echt om ging met die OneLove-armband, op het wereldpodium van het voetbal, op het WK in Qatar, trok de KNVB zich schielijk terug in zijn schulp, uit angst voor een gele kaart voor Virgil van Dijk. Nu is Redouan El Yaakoubi vermalen in het streven om altijd en overal in de mal te passen van wat maatschappelijk gevraagd is, hetgeen ingewikkelder is dan menigeen denkt, omdat niet iedereen nu eenmaal hetzelfde denkt of gelooft.

Je kunt het een zwak verhaal vinden van El Yaakoubi. Zo van: trek gewoon die band om, stel je niet aan. Anderzijds: moet iedere aanvoerder achter een actie van de KNVB staan, terwijl die op het moment suprême zelf afhaakte? Is ook een aanvoerdersband geen kwestie van vrijheid?

Over vrijheid gesproken. We waren afgelopen weekeinde met vrienden in Roemenië, tijdens ons jaarlijkse uitstapje naar een relatief onbekende stad (Boekarest), inclusief het bezoek aan een slechte wedstrijd. Dat was Progresul Spartac - FC Brasov, 1-4, uit de degradatiepoule van de tweede liga. ‘Wat komen jullie hier in hemelsnaam doen?’, vroeg de Roemeense collega. We bezochten ook het huis van de vroegere dictator Nicolae Ceausescu, luisterden naar de verhalen van de gids over de revolutie van 1989, de totale dictatuur, over informanten die je konden verraden. Dat kon je broer zijn, of je beste vriend.

Nederland is zo bezien het walhalla van vrijheid, maar het was toch ook wel confronterend om El Yaakoubi te horen zeggen, tegen de NOS: ‘Het meest pijnlijke vind ik dat sommige mensen mij nu als mens in twijfel trekken’. Om het even persoonlijk te houden: ik niet, Redouan. Aanvoerders als Redouan El Yaakoubi zijn zeldzaam in het voetbal, ook als ze geen aanvoerdersband meer dragen.