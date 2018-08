Onbevreesd en head first te water

Ze is sinds woensdag Europa’s beste van de toren. Zondag neemt Celine van Duijn met Inge Jansen deel aan het synchroonspringen tijdens de EK in Glasgow.

Celine van Duijn in actie in de finale van het EK schoonspringen. Foto Reuters

Zij is de enige vrouw in Nederland die van een toren van 10 meter durft te duiken. Schoonspringer Celine van Duin (25) zegt het wat besmuikt. Want eigenlijk is het arsenaal durfallen nog beperkter. ‘Helaas ben ik de enige in Nederland die de 10 meter springt. Onder de vrouwen. En onder de mannen.’

Sinds woensdag is Van Duijn geen onbekende meer. Ze sprong in Glasgow vijf keer gecontroleerd vanaf de toren en veroverde het Europees kampioenschap. Haar favoriete sprong: ‘De handstandsprong. Op 10 meter hoogte op je handen staan, volkomen in balans. Dan een achterwaartse dubbele salto met anderhalve schroef.’ Haar moeilijkste: ‘Tweeënhalve salto achterwaarts gehoekt met anderhalve schroef.’

De beschrijving van de sprongen doen al pijn aan het hoofd. Het neerkomen na 10 meter, altijd head first, is minder pijnlijk. ‘Het zijn de handen die het water breken. Met een speciale greep van een hand onder en een hand boven. Je duwt de handen krachtig van je af en opent daarmee het water. Je voelt niks aan je hoofd. Soms heb je geen tijd dat echt goed te doen en dan doet het weleens pijn.

‘Het kan erger, ja. Een Engels meisje viel laatst plat op het gezicht bij drieënhalf voorwaarts. Zij had een hersenschudding. Dat was maar van de 3 meter. Dan is het bijna letterlijk of je op beton valt. Zo hard is water.’

Niemand duikt zomaar van de toren. Er gaan jaren van ‘planken’ aan vooraf. Daarna komen de platforms, van 5 meter en van 7,5 meter. In 2015 was Van Duijn er klaar voor. Hoeveel angst ze moest overwinnen ? ‘De eerste keer kan ik me goed herinneren. Het was een simpel duikje. Maar ik vond het enorm spannend. Het is een kick hoor om toch te springen ondanks die angst. Het geeft een geweldig gevoel.

‘Daar doe ik het voor. Het is spannend. Maar alle nieuwe sprongen die je van die hoogte doet, blijven eng de eerste keer. Daarna is er de kick. Ik ben gegrepen door de 10 meter. Hij doet soms pijn, maar ik bijt door. Ik ben een harde. Blessures horen erbij. Het is echt jammer dat niemand anders het doet in Nederland.’

Dit voorjaar verbleef Van Duijn met teamgenoot Inge Jansen in het grote land van schoonspringen, China. Ze keek haar ogen uit. ‘Er was een hal met 25 droogspringplanken en bakken vol schuimrubber of matten. Het was zoveel efficiënter. Wij hebben in Nederland voor het droogspringen één plank, één bak en één trampoline.’

Droog oefenen is noodzakelijk. ‘Je kunt nu eenmaal niet in een keer van de 10 of de 3 af. Je deelt de sprong op in stukjes en aan die details ga je werken. Je gaat steeds hoger om steeds een ander deel van de sprong te slijpen. Soms in de bak, dan weer op de trampoline of van de mat. Ik heb een verleden als turnster (tot en met haar 16de, red.), dat maakt het makkelijker om te schroeven, te draaien, je te oriënteren in tijd en ruimte.

‘Dan komt het echte werk om je sprong via de 3 meter, de 5 en de 7 naar uiteindelijk de 10 te verplaatsen. Je kunt niet van 10 meter in een bak met schuimblokken springen. Dat zou te gevaarlijk zijn. Al die kracht kun je niet remmen in een blokkenbak. Je zou je enkels breken.’

De ‘tien’ vraagt veel van het lijf. Vijftien sprongen van die hoogte is maximaal in de training. ‘Want het heeft een behoorlijke impact op je lichaam. De andere sprongen zijn van de 7 en de 5.’

Tweemaal per week stapt ze op de springplank. ‘Ik ben weer synchroon gaan springen met Inge Jansen. Met twee weken voorbereiding werden we vierde in de World Cup in China.’ Ze was toen al blij. De Europese titel van donderdag was veel onverwachter. ‘Ik dacht aan brons. Toen zag ik een ‘1’ op het scorebord. Mijn gevoel? Onrealistisch. Ik kan het nog steeds niet bevatten.’