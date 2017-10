Onbedoelde eenarmige zwaai kost Zonderland goud, Deurloo pakt brons

Het was allemaal veroorzaakt door gebrekkige fitheid. Een misgreep in de training bezorgde hem in 2015 een hersenschudding. Hij werd op de WK van Glasgow dat jaar 31ste; dieper kon hij niet vallen. In december van dat jaar kwam uit dat zijn neus- en bijholten zo chronisch ontstoken waren dat een operatie, in het ziekenhuis van Assen, niet kon uitblijven.



In 2016 kampte hij voortdurend met ander klein malheur. Zonderland haalde met een ultieme krachtsinspanning de Olympische Spelen, hij werd afgevaardigd met een compleet Nederlands mannenteam, maar zwaar gekneusde vingers hinderden hem in die dagen bij voortduring. Tot in de laatste uurtjes voor zijn olympische finale.



Het was daarom niet vreemd dat het wonder van Rio uitbleef. De publieksfavoriet miste bij zijn tweede vluchtelement de rekstok. Nog voor Rio had Zonderland al besloten verder te gaan. Hij kreeg voor het naolympische turnjaar een aanloop, waarin meer aandacht werd besteed aan de rust-inspanning verhouding.