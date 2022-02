Onbaatzuchtig over de baan gaan, niet verzaken en je voorganger duwen

Ireen Wüst kwam er even niet uit na de tegenvallende kwartfinale ploegenachtervolging van afgelopen zaterdag. ‘Als alles goed gaat, dan is het 1 plus 1 plus 3 is… Nee. Dan is het 1 plus 1 plus 1 is 5.’ Wat ze zeggen wilde: bij een goede team pursuit is het geheel meer dan de som der delen.

Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Irene Schouten tijdens de ploegachtervolging. Beeld AFP

Met die delen is niets mis. Wüst is olympisch kampioene 1.500 meter, Irene Schouten behaalde goud op de 3 en 5 kilometer. en Antoinette de Jong pakte brons op de 1.500 meter. Toch moesten ze ruim drie seconden toegeven op Japan en Canada.

De enige teamdiscipline op de langebaan gaat om veel meer dan het samenbrengen van drie hardrijders. Het gaat er vooral om dat de schaatsers zich bewegen alsof ze één geheel zijn.

Een belangrijk aspect is luchtweerstand. Niet voor niets rijden de schaatsers in treintjes achter elkaar tijdens de ploegenachtervolging. Degene op kop houdt de andere twee uit de wind. Hoe dichter de drie naar elkaar toe kruipen, hoe beter dat werkt. En de helmen, die deze Spelen voor het eerst verplicht zijn, kunnen ook een beetje helpen, mits ze goed gestroomlijnd zijn.

Het is niet eenvoudig om de centimeters tussen kop en kont te dichten. Als de slagen niet synchroon lopen, dan zit je elkaar in de weg. Het dicht opeen rijden vereist oefening, want de schaatsers moeten in hun harmonie nog steeds hun kracht kunnen leveren.

Een hulpmiddel dat sinds twee winters populair is, is duwen. Voorheen werd alleen in geval van nood een hand op de billen van de voorgangers gelegd. Nu zijn er achtervolgingsploegen die de hele wedstrijd, zes ronden bij de vrouwen en acht bij de mannen, hun ploeggenoten vooruit helpen.

De Amerikaanse mannen ontwikkelden die tactiek en wisten er deze winter het wereldrecord mee aan te scherpen tot 3.34,47. De Noren wonnen vorig jaar een wereldbekerwedstrijd met dezelfde aanpak.

De gedachte erachter is dat zonder wisselen het treintje steeds even scherp door de lucht heen snijdt en dat iedereen zijn kracht goed kwijt kan. De sterkste schaatser rijdt achteraan en kan alles geven, de minste rijdt op kop en kan overleven dankzij het steuntje in zijn rug. Bijkomend voordeel bij duwen: je weet precies hoe dicht je op je voorganger rijdt.

Makkelijk is het niet. Want bij het duwen is het nog belangrijker dat de zes benen perfect synchroon bewegen. Zelfs bij de Japanse vrouwen, zaterdag de snelsten, is dat een uitdaging. ‘Miho Takagi is 10 centimeter langer dan de anderen’, zegt Johan de Wit, bondscoach bij de Japanners. ‘Als zij in een kortere slag moet rijden is het relatief zwaar voor haar.’

Om die reden rijden de Japanners niet steeds in dezelfde volgorde, maar doet elk van de drie rijdsters twee kopbeurten. Datzelfde doen de Nederlanders, maar zij rijden verder uit elkaar. En hun slagen zijn niet altijd in de maat. Het verschil tussen Nederland en Japan? Wüst: ‘Zij trainen al acht jaar elke dag samen. Dat maakt wel uit. Ze zijn een geoliede machine.’

Maar bovenal staat de teamgeest. Alle drie schaatsers moeten onbaatzuchtig over de baan gaan: niet verzaken, maar ook niet laten zien dat de één eigenlijk beter is dan de ander. In het versnipperde en sterk op de individuele prestatie gerichte Nederlandse schaatsen is dat misschien nog wel de grootste uitdaging.