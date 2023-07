Onafscheidelijke wielertweeling vecht duels uit op het scherp van de snede

Adam Yates van Team UAE verslaat zijn tweelingbroer Simon Yates van Team Jayco. Beeld Klaas Jan van der Weij

Ze zijn onafscheidelijk, spreken elkaar elke dag sinds hun geboorte 26 seconden van elkaar op 7 augustus 1992 en zorgden zaterdag voor een unieke prestatie. Niet eerder werden tweelingbroers 1 en 2 in een etappe in de Tour de France.

Adam en Simon Yates (30) waren in de eerste etappe van deze Tour, waar naast de ritzege vooral de eerste gele leiderstrui op het spel stond, op 8,8 kilometer voor het einde getweeën weggesprongen. Adam, de oudste, is van UAE van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar, Simon van Team Jayco, waar zijn broer tot 2021 zijn ploeggenoot was.

‘Ik mag niet werken’, riep Adam in de eerste kilometers van hun broederstrijd. Hij bedoelde: ik mag niet op kop rijden, want ik moet de mogelijkheid openhouden dat Pogacar de rit en geel wint. ‘Ik snapte dat’, zei Simon achteraf, ‘ik weet hoe het werkt.’

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever journalistiekprijs De Tegel.

'Fantastische ervaring’

Maar met nog ruim 4 kilometer te gaan: Pogacar over de radio. ‘Ga ervoor!’, schreeuwde hij en de twee broers konden aan een duel beginnen dat ze volgens Simon als kind duizend keer hadden uitgevochten. Vanaf hun 10de reden ze in buurt van hun ouderlijk huis in Bury, bij Manchester, een helling op totdat een van hen brak.

‘In wedstrijden, op training: altijd met z’n tweeën tegen elkaar’, vertelde Simon Yates. De twee wonen op 5 minuten van elkaar in bergstaatje Andorra. ‘We trainen samen wanneer maar mogelijk’, vertelde Adam.

‘En dan nu dit in de Tour’, jubelde zijn broer zaterdag, ‘een fantastische ervaring.’ Toch trok Simon deze keer aan het kortste eind. Adam had immers wat energie kunnen sparen en zijn broer kreeg op het eind kramp. ‘Normaal gesproken liggen we heel dicht bij elkaar’, zei de verliezer.

Uitslag: Adam Yates 1 en in het geel, Simon Yates op 4 tellen nummer 2 en in de ook door zijn broer gewonnen groene puntentrui, maar twee leiderstruien dragen gebeurt niet. De gedachten van Tourvolgers gingen onmiddellijk terug naar 21 juli 2011 toen de Luxemburgse gebroeders Schleck 1 en 2 werden in de 18de etappe naar de Galibier. Het verschil: Andy en Fränk Schleck vormen geen tweeling.

Niet goed genoeg

Precies een eeuw geleden waren Henri en Francis Pélissier de eerste broers die 1 en 2 eindigden. De gebroeders Yates hadden in 2013, ze waren nog geen prof, een een-tweetje in wedstrijdverband. Simon won de sprint van de vijfde etappe van de Ronde van de Toekomst.

Tien jaar daarvoor was hun beider wielerleven begonnen met een doktersadvies voor hun vader John, die door een auto was aangereden. Om te herstellen toog senior naar de vermaarde wielerbaan van Manchester, zijn zoons gingen mee en al snel bleek hun talent.

Rond hun 14de werden de twee echter wreed uit elkaar gerukt: Simon werd in 2006 wel en Adam niet geselecteerd voor het ontwikkelingsteam van de Britse wielerfederatie. Het programma waaruit talloze olympische baankampioenen en winnaars van grote ronden zijn voortgekomen. ‘Ze vertelden Adam min of meer dat hij niet goed genoeg was’, herinnert Simon zich. ‘Hij heeft iedereen laten zien dat ze er helemaal naast zaten.’

Terwijl Simon zich langs professionele weg uitstekend begeleid kon ontwikkelen bij het Britse team, vond broer Adam onderdak bij een Frans amateurteam waar hij alles vooral zelf moest ontdekken en regelen.

Laatstekilometerboog

In 2009 werden de broers herenigd en in 2014 begon hun profcarrière bij het Australische Orica GreenEdge – nu Jayco. Om ze uit elkaar te houden kregen ze verschillend gekleurde zonnebrillen. Hoewel ze als twee druppels op elkaar lijken, zijn Adam en Simon een twee-eiige tweeling, te zien aan iets verschillende neuzen en haarlijn. Nadat Adam in 2021 had gekozen voor het Britse Ineos-Grenadiers en dit jaar overstapte naar het UAE van Tadej Pogacar, kon iedereen zien wie wie was.

Mogelijk dankzij zijn superieure wieleropleiding heeft Simon van de twee de mooiste erelijst. Hij won een grote ronde, de Vuelta van 2018, en tien etappes in de drieweekse wedstrijden, waarvan twee in de Tour.

Op dit moment steekt Adam evenwel in de beste vorm: hij werd vorige maand tweede achter Tourwinnaar Jonas Vingegaard in een belangrijke voorbereidingskoers voor de Tour, het Critérium du Dauphiné.

Adam Yates ontleent zijn eerste bekendheid aan een van de vreemdste incidenten in de Tour de France. In de zevende etappe in de editie van 2016 was hij alleen vooruit toen als bij toverslag de vierpotige, opblaasbare laatstekilometerboog vlak voor zijn neus instortte.

Een toeschouwer verbrak de kabel tussen gevaarte en generator, het leeglopende ding kwam naar beneden, Adam Yates reed er vol in en sloeg over de kop. ‘Ik had een milliseconde om te reageren en dat was niet genoeg om te remmen’, zei hij met vier hechtingen in zijn kin, na afloop. Toch won hij dat jaar het jongerenklassement van de Tour.

‘Pain in the ass’

Zijn broer Simon is vooral bekend van zijn slechte dagen in drie rondes van Italië. Drie keer leek hij op weg naar een topklassering, misschien wel de winst, maar het werd drie keer niks. Want Simon Yates maakte serieus werk van zijn slechte dagen: het zijn monumentale ineenstortingen waarmee hij vele minuten prijsgeeft.

In 2018 schreef hij in de Giro de moeder aller inzinkingen op zijn naam toen hij de 19de etappe begon in de roze leiderstrui, maar op de onverharde klim op de Colle delle Finestre volledig en onverklaarbaar instortte. Ruim 38 minuten gaf hij toe op rit- en Girowinnaar Chris Froome, zijn voormalige ploeggenoot van de Britse opleidingsploeg. Simon Yates won later dat jaar de Ronde van Spanje, tekenend voor zijn veerkracht.

Dat hij zaterdag achter Adam Yates tweede werd, geeft volgens de oudste van de twee broers aan dat Simon in bloedvorm is. ‘Ik weet zeker’, giechelde Adam Yates in de gebruikelijke persconferentie met de ritwinnaar en geletruidrager, ‘dat hij de komende drie weken voor mij een ‘pain in the ass’ zal zijn.’