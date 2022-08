Onachtzame Van Dijk hecht weinig waarde aan EK-zilver op tijdrit

Ellen van Dijk op het klimgedeelte van het tijdritparcours waar zij te veel tijd verloor. Ze eindigde als tweede. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De zon schijnt genadeloos op het tentje voor het klooster in Fürstenfeldbruck waar de wielrensters van start gaan voor het EK tijdrijden. Binnen zit Lisa Brennauer te wachten tot ze aan de beurt is, net als Marlen Reusser. Maar de vrouw die als laatste starten moet is er nog niet. Waar is Ellen van Dijk? Zenuwachtig ijsberen de Nederlandse begeleiders rond de witte tent, ongeduldig blikkend op horloges, turend in de verte waarvandaan ze komen moet.

Brennauer mag naar het startpodium. De wereldkampioene tijdrijden van 2014 neemt na deze kampioenschappen in eigen land afscheid. Pas als zij onder luid gejuich van de Duitse toeschouwers aan haar 24 kilometer rond het Beierse stadje begint, komt Van Dijk aan rijden. Ze stuurt door de kloostertuin met een koelvest over haar regenboogtenue, het is bloedheet.

‘Ellen, Ellen’, roept een van de verzorgers. ‘Waar moet ik heen?’, vraagt zij zich hardop af, zoekend naar een gaatje tussen de dranghekken. Drie minuten speling heeft ze, net genoeg. ‘Het was iets aan de krappe kant’, geeft ze toe als ze gefinisht is. ‘Misschien was ik iets te relaxed. Ik dacht dat ik nog tijd had en toen opeens niet meer.’

Late aankomst

De late aankomst bij de start had voor de tijdrit zelf geen gevolgen, legt ze uit met de zilveren medaille om de nek. Ze was gewoon goed van start gegaan, al moet ze uiteindelijk, net als vorig jaar Reusser, voor zich dulden. Wel blijft ze Riejanne Markus voor. De Nederlandse wegkampioen pakt het brons, op een kleine halve minuut van de Zwitserse.

Van Dijk is slechts 5,77 seconden langzamer dan de kampioene. Dat verlies incasseert ze meteen in de eerste meters. Bij het eerste tijdmetingspunt na 700 meter, bovenop de enige steile klim in de ronde, geeft Van Dijk al 11 seconden toe op Reusser.

De 23,3 kilometer die erop volgen legt ze sneller af dan de kampioene, maar net niet vlot genoeg. ‘Dan had zij een goede start. Ik niet’, is haar eenvoudige conclusie. ‘Ik heb wel het idee dat ik het goed heb ingedeeld, maar ik had meer verwacht van het einde.’

Liggend op haar tijdritfiets, het hoofd weggestoken tussen schouders en onderarmen, voelde Van Dijk dat het niet geweldig ging op de glooiende weg terug naar Fürstenfeldbruck. Ze laat zich nooit iets influisteren vanuit de volgauto en rijdt zonder weet van de tijden van anderen. Dat soort informatie leidt haar af, ze wil enkel met zichzelf bezig zijn. ‘Ik weet nooit of ik voor of achter lig, maar voor mezelf dacht ik al: dit is het niet vandaag.’

Pijn lijden

Als een tijdrit goed loopt lijdt de 35-jarige Van Dijk pijn, maar kan dat tegelijkertijd verdragen. Als de strijd tegen zichzelf moeizaam gaat, doet het niet zoveel zeer. Dan kan ze haar lijf ook niet tot het uiterste dwingen. ‘Nu voelde het alsof er een blokkade was waar ik niet doorheen kon.’

Misschien hangt het samen met het drukke seizoen dat Van Dijk al achter de rug heeft. In mei verbrak ze het werelduurrecord op de wielerbaan, een project waar ze maanden mee bezig was geweest. Daarna volgden nog veel andere koersen, van NK’s tot de Tour. Tijd om op adem te komen was er nauwelijks. ‘Het was van dit naar dat, van zus naar zo.’

Na de EK, waar ze zondag nog haar wegtitel verdedigt neemt ze drie dagen vrij van de fiets. ‘Dan is het even tijd voor een time-out.’ Dat ze die rust ervoor niet kon nemen was geen al te groot probleem, vond ze. De WK in het Australische Wollongong in september is veel belangrijker. ‘Alles is mooi, maar je kunt je niet elke keer helemaal opladen’, weet ze. ‘Ik wilde hier graag winnen, maar niet zo graag als over vier weken.’

Tevreden

Heel tevreden over haar prestatie was de 27-jarige Markus. Zij werd vorig jaar vijfde op het EK en nam zich voor zich nog nadrukkelijker in het tijdrijden te bekwamen, met een medaille als eerste doel. ‘Dat het lukt en dat ik bij de andere meiden in de buurt zit, dat geeft vertrouwen dat we op de goede weg zijn. Er moet nog een stap bij, maar dat is voor volgend jaar.’

Voor Van Dijk heeft de tweede plaats maar weinig waarde. Sinds de eerste editie van het EK in 2016 stond ze alle acht keren op het podium: de eerste vier keer met goud, de laatste drie edities met zilver. En voor wie al zo veel prijzen heeft gewonnen, geldt alleen de zege. ‘Deze zilveren medaille krijgt geen mooi plekje. Die knal ik ergens ver weg.’