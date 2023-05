Onaanvaardbare opmars van ongein, dit eredivisieseizoen sloeg werkelijk alles

Even dacht ik, tijdens de rust van de bekerfinale tussen Ajax en PSV een maand geleden: ik ga naar huis. Wat had dit nog met voetbal te maken, zo’n veld vol komedianten, B-acteurs in het genre trouwens, die elkaar naar het leven stonden, die van simuleren openbare kunst uit een of andere nihilistische stroming maakten? Maar ik bleef natuurlijk braaf zitten tikken, voor een stuk dat ook in de vroegere Azijnbode (in sommige kringen nog steeds de bijnaam van de Volkskrant) niet had misstaan.

Naar voetbal kunnen ze me tot ver na mijn pensioen sturen, maar dit seizoen sloeg alles. Al is Feyenoord een waardige kampioen, de ongein op en rond het veld was niet meer te harden. Jongens, blagen, met hun zwarte hoodies en bedekt gezicht en hun pseudo-stoere gedrag. Gooien met bier door te veel drinkende jeugd. Vuurwerk. Gestaakte wedstrijden.

Het belagen van spelers op en om het veld. Het racisme. De gevechten buiten de stadions, die het openbaar bestuur met zijn capaciteitsproblemen tot wanhoop drijven. Maar ook: de inbreuk in het levensdomein van de sporters, zoals bij Joey Veerman van PSV. Zondag was hij witheet na het duel bij AZ, toen hij vertelde over bedreigingen, zelfs geuit onder een echo van het ongeboren kind van zijn vriendin op sociale media. Alleen omdat hij degene zou zijn die met praatjes achter de rug van trainer Ruud van Nistelrooij de oorzaak van het onverwachte vertrek van de trainer zou zijn. Was niet zo.

De vrijheid van meningsuiting op sociale media begint het land in mentaal opzicht behoorlijk op te breken. Bedreigingen door anonimi zijn min of meer de gewoonste zaak van de wereld. Het is niet alleen daarom goed dat de reguliere competitie voorbij is. Het zou zinvol zijn als de voetbalwereld de komende maanden niet alleen nadenkt over een nieuwe trainer of een rechtsback die in de halfspaces kan opereren, maar ook reflecteert op de aard van het voetbal. Bestuurders, voetballers, toeschouwers, media ook, de hele tak van de entertainmentindustrie; stop met onzin. Doe normaal. Gedraag je. Doe desnoods eens gewoon lief tegen elkaar. Bedenk dat voetbal een spel is. Als de een wint, verliest de ander. Meer is het niet.

Gelukkig blijft ook de allerlaatste actie van het reguliere seizoen op het netvlies gegrift, als bloemetje op de kaalgetrapte hei. Xavi Simons, al moet hij dan nog veel leren, is een pareltje van PSV, met zoveel snelheid en lichtvoetigheid, ook bij de beslissende 1-2 in Alkmaar, in de 98ste minuut. Als een raket schoot hij door de defensie van AZ, omspeelde doelman Mathew Ryan en schoot de bal achter wanhopig rennende verdedigers. Ook hij kreeg dit seizoen van alles te verduren. Waarom eigenlijk? Wees blij met zo’n voetballer op de Nederlandse velden. Hoop dat hij alsjeblieft nog een seizoen in de eredivisie blijft.

Het schijnt nog steeds een minderheid te zijn die zijn best doet om het voetbal te verpesten. Mocht dat zo zijn, dan is het ook aan de goedwillende meerderheid om een halt toe te roepen aan de onaanvaardbare opmars van de ongein.