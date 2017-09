Omvangrijke Thai troonpretendent na afgang titelverdediger Luiten op KLM Open

Luiten verspeelde zijn klassering al op de eerste dag Kiradech Aphibarnrat © Ronald Speijer

Luiten won de KLM Open zowel in 2013 als 2016. Hij verspeelde zijn klassering echter al op de eerste dag toen toen hij 75 slagen nodig had (+4). Of eigenlijk was zijn toernooi na vier holes met vier bogeys op donderdag al klaar. Daarna vocht hij tegen de elementen en tegen zichzelf.



Vrijdagavond had Luiten zijn tweede ronde moeten afbreken door invallende duisternis. Zaterdagochtend had hij nog een kans de cut te halen. Hij speelde een goede tweede ronde van 68 slagen (drie onder par), maar de beslissende putt op hole 18 viel niet. Hij zei na afloop dat het zuur is de cut in Nederland te missen. 'Maar zoiets zal ook een keer gebeuren'.



Voor Luiten is het belangrijkste toernooi altijd het volgende toernooi. En dat is de Portugese Open. Luiten klaagde na afloop over zijn swing, die te vaak uit de baan vloog. Hij gaf ook zijn materiaal daarvan de schuld.



Aphibarnrat is de verrassende leider. Maar de Thai komt niet uit het niets. Hij won eerder al drie toernooien op de Europese Tour. Op één slag wordt hij gevolgd door de Fransman Romain Wattel en op twee door een andere Fransman Joël Stalter.