Omstreden atleet Semenya wordt concurrent van Schippers

Caster Semenya viert haar winst op de 200 meter dit weekend. Beeld AFP

Semenya wijkt noodgedwongen uit naar de sprintafstand. Zij wenst geen medicijnen te slikken die het van nature hoge gehalte testosteron in haar lichaam verlagen. Dat is sinds vorig jaar voor atletes zoals zij een vereiste om mee te mogen doen op de afstanden van 400 meter tot een mijl; afstanden waarop extra mannelijk hormoon een voordeel zou zijn.

Door die nieuwe regel van World Athletics (voorheen IAAF) zag Semenya zich voor een keuze geplaatst. Om kans te maken op olympische deelname zou ze zich moeten toeleggen op de 200 meter, die voor haar aan de korte kant lijkt, of de 5.000 meter, die juist te lang is. Tot vorig jaar blonk ze vooral uit op de 800 en 1.500 meter.

Zaterdag bleek dat de 29-jarige atlete heeft gekozen voor de sprint. Ze won tijdens een provinciaal kampioenschap in Zuid-Afrika de 200 meter in 23,49 seconden, bijna 2 seconden langzamer dan de toptijd van Dafne Schippers (21,63). Semenya moet 0,69 seconden harder lopen om te mogen meedoen in Tokio. De limiet is 22,80.

Toch noemde de Zuid-Afrikaanse atlete zichzelf na de race een ‘natuurtalent’. Semenya heeft haar persoonlijke record uit 2019 in korte tijd met 0,77 seconde verbeterd. ‘We hakken de tijden in stukken’, zei ze na haar zege van zaterdag. Ze is in bezit van de Zuid-Afrikaanse records op de 300, 400, 600, 800, 1.000 en 1.500 meter. ‘Ik hou van de uitdagingen. Ik kan alles wat ik wil.’

De 200 meter is doorgaans te kort voor 800-meterspecialisten. Alleen de Tsjechische wereldrecordhoudster Jarmila Kratochvilova bleek veertig jaar geleden in staat tot toptijden op de 200, 400 en 800 meter. Maar haar beste tijd op de 400 meter is ze dik anderhalve seconde sneller dan die van Semenya (47,99 om 49,62). Op de 200 is haar persoonlijke record 21,97, eveneens anderhalve seconde sneller. Kratochvila’s toptijden gelden als dopingverdacht, al heeft de atlete vals spel altijd ontkend.

Semenya heeft de atletiek van meet af aan versteld doen staan. Als onbekende 19-jarige won ze elf jaar geleden de wereldtitel op de 800 meter bij haar internationale debuut, de eerste van drie titels. In 2016 werd ze olympisch kampioen. De olympische titel van 2012 werd haar drie jaar later toegewezen nadat de Russische winnares werd geschorst wegens doping. Semenya heeft tot 29 juni om zich te plaatsen voor Tokio.