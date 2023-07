Om Zweden in de finales te ontlopen, moet Oranje (ruim) winnen van Vietnam – dat is geen sinecure

Nguyen Thi Bich Thuy van Vietnam (midden) in duel met Ana Seica van Portugal. Beeld Getty Images

Nederland moet dinsdag op jacht naar doelpunten. De voetbalsters willen eerste worden in de groep, zodat het topland Zweden ontloopt in de achtste finale. Even Vietnam oprollen dus, de zwakste zuster in de groep.

Nee, nee, waarschuwt bondscoach Andries Jonker. ‘We hebben niet één keer hoog van de toren geblazen en dat doen we nu ook niet.’

Vietnam debuteert op het WK. Jonker wist niets van de ploeg toen die bij de loting uit de bus kwam rollen. ‘We zochten ze op in de Fifa-ranglijst. Eerst keken we tussen plek 150 en 200, maar daar stonden ze niet.’ Vietnam bleek op plek 32 te staan. ‘Dat is gewoon best aardig.’

De resultaten van Vietnam op dit WK bevestigen dat het land goed mee kan komen. Voor de relatief bescheiden nederlagen tegen regerend wereldkampioen Amerika (3-0) en Portugal (2-0) hoeft de nieuwkomer zich niet te schamen. En ook andere kleinere vrouwenvoetballanden houden zich beter staande dan verwacht.

Voorafgaand aan dit toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland werd er juist gevreesd voor monsteruitslagen, omdat dit het eerste WK voor vrouwen is waar 32 landen aan meedoen. Vier jaar geleden walste Amerika nog met 13-0 over Thailand heen en toen deden er nog maar 24 ploegen mee. Ook nu hebben sommige landen het moeilijk, maar vernederingen waren er nog niet en geregeld is er een verrassing.

Risico

‘Echt, wat geweldig’, zegt Hesterine de Reus als ze tijdens het telefoongesprek hoort dat debutant Marokko met 1-0 heeft gewonnen van Zuid-Korea. ‘Dat ga ik zo terugkijken, dat wil ik wel zien.’

De Reus (61) is een van de vijf Nederlandse vrouwen met het hoogste Nederlandse trainersdiploma. Ze was onder meer trainer van PSV en bondscoach van Jordanië, China en Australië. Nu reist ze namens de Fifa en de UEFA de wereld over om landen te helpen bij de ontwikkeling van het voetbal. ‘Het risico op hoge uitslagen is er altijd’, zegt ze vanuit Brisbane. ‘Maar het is belangrijk voor die landen om zo’n WK te kunnen ervaren, het geeft vaak een enorme impuls.’

Dit toernooi laat tot nu toe zien dat ook in het vrouwenvoetbal eenvoudig te overwinnen tegenstanders zeldzamer worden. Europees kampioen Engeland wist maar met 1-0 te winnen van Haïti, Jamaica hield Frankrijk op 0-0. En zondag verraste Colombia (nummer 25 op de Fifa-ranglijst) nog Duitsland (nummer 2) door in blessuretijd de winnende 2-1 te maken.

‘Ik vind het mooi om te zien dat de voetbalwereld nu opener is’, zegt De Reus. ‘Als je geboren bent in Haïti wil dat niet zeggen dat je daar ook voetbalt. De spelers van dat soort landen zie je veel meer in andere competities, in Europa of Amerika.’

Strategische keuze

Dat is meteen een van de verklaringen voor de afgenomen niveauverschillen. Het begint vaak met een of twee spelers die de stap naar het buitenland zetten. Daar ontwikkelen ze zich, waardoor de nationale teams weer sterker worden.

Zo is het ook gegaan met veel Nederlandse internationals die hun heil zochten in landen als Zweden, Duitsland en Engeland. De KNVB probeert nu met vallen en opstaan het niveau van de eredivisie op te krikken, maar zeker voor minder rijke landen is het de vraag of dat het meest verstandig is.

‘De bonden in die landen kunnen nu meer dan vroeger een strategische keuze maken’, legt De Reus uit. ‘Ze kunnen er ook voor kiezen om talenten op te leiden en ervoor te zorgen dat ze op goede plekken in het buitenland komen.’

Succesvol

Van Vietnam speelt op dit moment één speelster in het buitenland. Huynh Nhu scoorde het afgelopen seizoen zeven keer voor het Portugese Lank FC Vilaverdense. De competitie in Vietnam duurt slechts drie maanden.

‘Maar ze hebben een heel succesvol programma om de basis te vergroten’, weet De Reus. De Vietnamese bond werkt al decennia samen met die van Noorwegen. Door het organiseren van toernooien en het oprichten van clubs zijn er tienduizenden spelers bij gekomen, waarvan de helft meisjes.

‘Bij Noorwegen zit gelijkheid tussen mannen en vrouwen bijna in de cultuur’, zegt de Nederlandse trainer. ‘Op deze manier werkt dat ook door naar Vietnam, dat is mooi om te zien.’

De ontwikkeling gaat met horten en stoten, zeker in landen waar voetbal de grootste sport is en waarin mannen domineren. Brazilië doet het nu goed, maar de vele talentvolle voetbalsters waren daar lang veroordeeld tot de straat. De bond had geen oog voor ze. De Reus ziet dat ook veel Afrikaanse landen moeite hebben om aan te haken.

‘Het gaat zo snel in het vrouwenvoetbal’, legt ze uit. ‘Zonder een goed plan, zonder strategie kom je gewoon niet meer mee. Ook niet in de top. Ik vroeg me voor het toernooi af wie er nou bij de laatste vier gaan komen. Het is bijna niet te voorspellen, omdat het zo competitief is geworden. Dat is fantastisch.’