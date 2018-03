OM in België start onderzoek naar gokpraktijken binnen voetbalclub Eupen

De toneelstukjes van Willem II tegen Ajax en Feyenoord

Lees hier de reconstructie terug van Willem Feenstra en Menno van Dongen uit 2015 over de verkochte wedstrijden. (+)



Voetbal moet naïviteit van zich afschudden

Matchfixing uitroeien is onmogelijk, schreven Menno van Dongen en Willem Feenstra al in 2015. Wat wel kan, is in kaart brengen hoe dit heeft kunnen gebeuren zonder dat iemand alarm sloeg (+).



'Onze carrières zijn verwoest door matchfixers'

Vier Nederlandse voetbaltalenten raken, zonder dat ze het weten, in Finland verzeild in een oorlog tussen twee groepen matchfixers. 'Onze carrières zijn verwoest.' (+)



Goksyndicaat fixte duels Willem II

Voor het eerst blijkt dat Nederlandse competitiewedstrijden zijn gemanipuleerd. Matchfixers uit Azië betaalden een ton per duel, in ruil voor een ruime nederlaag. De KNVB doet aangifte. (+)