Olympische Spelen stuiten op groeiende weerstand van corona vrezende Japanners

Kenji Utsunomiya, een Japanse advocaat en politicus, poseert met een protestbord vrijdag. Hij heeft dan net een petitie aan de gemeente Tokio overhandigd uit verzet tegen de Spelen. Beeld AFP

Een minderheid van 25 procent vindt dat de Spelen nog wel kunnen doorgaan, maar dan zonder publiek, blijkt uit een onderzoek van het persbureau Kyodo . Slechts 12 procent is van mening dat het evenement kan doorgaan met een beperkt aantal toeschouwers. Afgelopen week tekenen ruim 350.000 mensen een petitie waarin werd opgeroepen om de Olympische Spelen van Tokio te annuleren.

Tientallen Japanse steden hebben besloten af te zien van het huisvesten van buitenlandse sporters voor trainingskampen in aanloop naar de Olympische Spelen. Ongeveer veertig van de vijfhonderd steden die zich hadden aangemeld voor dergelijke ontvangsten, hebben nu besloten die plannen te schrappen vanwege de golf aan nieuwe besmettingen met het coronavirus in Japan. Dat meldde de Japanse krant Nikkei.

Normaal is het een eer voor Japanners om sporters te ontvangen en onder te brengen in hun sportaccommodaties, maar de pandemie brengt zoveel onrust teweeg, dat de gastvrijheid nu wordt losgelaten. De Amerikaanse atletiekploeg, die een trainingskamp in Chiba had gepland, is een van de gedupeerde sportploegen. De autoriteiten van die regio hebben het trainingskamp geschrapt. Het is onduidelijk of ook de Nederlandse ploeg niet welkom is in Chiba.

‘Het is een betreurenswaardig besluit, maar gezien de huidige situatie kunnen we de veiligheid van de atleten niet garanderen’, aldus de gouverneur van Chiba. ‘We piekeren er niet over met voorrang ziekenhuisbedden vrij te maken voor atleten en daarmee onze eigen bevolking achter te stellen.’

Sportvedetten

Ook Japanse sportvedetten betwijfelen of de Spelen moeten doorgaan. Toptennisster Naomi Osaka wees vorige week op de risico's. ‘Eerlijk gezegd weet ik het niet zeker of het, gezien de situatie rond corona in ons land, verstandig is. Als atleet wil ik niets liever dan medailles winnen in Tokio. Maar het moet allemaal wel op een verantwoorde manier gebeuren. Of dat kan?’

Kei Nishikori, Japans beste tennisser bij de mannen, sloot zich bij die woorden aan. ‘Een toernooi met honderd mensen organiseren is in deze tijd nog wel te doen. Maar in het olympisch dorp verblijven straks tienduizend atleten. Je moet er in de huidige situatie niet aan denken dat er dan iets fout gaat. Ik weet daarom op dit moment niet wat wijsheid is.’

De Spelen beginnen al over 67 dagen, op 23 juli. Het Internationaal Olympisch Comité en de Japanse organisatie zetten de voorbereidingen gewoon door en plannen een evenement dat onder strenge hygiënevoorschriften moet plaatshebben. Buitenlandse toeschouwers zijn sowieso niet welkom, een besluit over het toelaten van Japanners wordt in juni genomen.

‘Natuurlijk begrijpen we dat de mensen in Japan terughoudend zijn’, zei een woordvoerder van het IOC. ‘Maar er zijn met succes inmiddels testwedstrijden gehouden in Tokio. Ook de internationale federaties hebben wereldwijd topevenementen georganiseerd en die zijn allemaal goed en veilig verlopen. Met de geplande maatregelen tijdens de Spelen hebben we er alle vertrouwen in dat het goed zal gaan.’

Het sportevenement zal de landen van de wereld dichter bij elkaar brengen, verwachten de olympische bazen. De IOC-woordvoerder: ‘Als alles eenmaal loopt in Tokio zal de angst van de Japanse bevolking omslaan in enthousiasme. De mensen zullen trots zijn op wat hun land voor elkaar heeft gekregen.’