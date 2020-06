Olympische Spelen in gevaar voor geschorste sprinter Coleman

Christian Coleman tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in 2019. Beeld Getty Images

De snelste man van dit moment kwam al eerder in de problemen. Zijn deelname aan de WK atletiek in Doha eind september 2019 was onzeker omdat hij vorig jaar ook een aantal streepjes achter zijn naam kreeg. Coleman was drie keer binnen één kalenderjaar niet op het adres dat hij had opgegeven bij de antidopinginstanties. Hij beriep zich met succes op een vormfout in de procedure. De reglementen schrijven voor dat niet de datum van de gemiste test, maar de eerste dag van dat kwartaal wordt opgenomen als testdatum. Daardoor vielen de drie gemiste controles niet binnen één jaar en kon Coleman toch wereldkampioen worden in Doha.

De 24-jarige Amerikaan was gewaarschuwd, er bleven twee fouten achter zijn naam staan. Een derde misser zou alsnog grote gevolgen kunnen hebben voor zijn carrière.

Het ging weer mis. Op 9 december 2019 werd er tevergeefs een poging gedaan om Coleman te testen. De dopingcontroleur stond voor een dichte deur. De sprinter zegt dat hij kerstinkopen aan het doen was in een winkelcentrum in de buurt en dat hij op tijd terug was voor het uur waarop hij had opgegeven thuis te zijn. In een verklaring op Twitter zegt Coleman onschuldig te zijn. Hij denkt dat het Amerikaanse antidopingagentschap het op hem gemunt heeft en vraagt zich af waarom hij niet even is gebeld door de controleur.

Volgens Herman Ram, voorzitter van de Nederlandse dopingautoriteit, is het niet gebruikelijk dat controleurs sporters bellen om te vragen waar ze blijven. ‘Dat lijkt mij de omgekeerde wereld. Wij komen onverwacht en onaangekondigd. Je wil juist uitsluiten dat een sporter van tevoren gewaarschuwd is zodat er een mogelijkheid is tot manipulatie. Het lijkt mij geen verdediging waar Coleman ver mee komt', aldus Ram.

De sprinter, die de grote favoriet voor olympisch goud op de 100 meter in Tokio is, zegt in zijn verklaring dat hij zich afvraagt of de controleur wel op het juiste adres was omdat er volgens hem een ander adres op het formulier stond. Ram verwacht dat onderzoek snel zal uitwijzen of deze bewering klopt. ‘De hele poging wordt gedocumenteerd. Als wij op de stoep staan en er doet niemand open worden er als het goed is foto’s gemaakt van het huis en de bel waar op gedrukt is. Als de sporter beweert dat een controleur voor de verkeerde deur heeft gestaan, wordt dat vanzelf op de foto duidelijk.’