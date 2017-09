Olympische Spelen definitief naar Parijs en Los Angeles: 'Een win-win-win situatie'

Geen échte verkiezing

Bach noemde de dubbel van Lima het eerste resultaat van zijn in 2014 aangenomen 20:20 agenda. Die hervorming was bedoeld om de maar voortdurend oplopende kosten van het houden van de Spelen de kop in te drukken. 'Jullie zijn de eerste steden die volledig hebben geprofiteerd van de 20:20 agenda. Door jullie is een recordaantal aan bestaande en tijdelijke stadions in de plannen opgenomen', aldus de opgetogen Bach die bij de verkiezing - die geen verkiezing was - werd geflankeerd door de twee burgemeesters, Anne Hidalgo van Parijs en Eric Garcetti van LA.



De stemmen werden deze keer niet geteld. Bach vroeg de zaal met negentig IOC-leden slechts de handen op te steken ter instemming. Niemand was tegen. Er was ook geen onthouding. Aan de zijkant van de zaal was te zien dat het Nederlandse IOC-lid Camiel Eurlings het voorstel van Bach ondersteunde.



Parijs, dat voor de vijfde keer sinds 1924 een kandidatuur indiende, gebruikte als motto voor "deux mille vingt et quatre' 'gemaakt om te delen'. De Franse hoofdstad, die 95 procent van de accommodaties klaar heeft, rekent op grote Europese belangstelling voor de wedstrijden in 2024. Bij de korte presentatie verscheen er een opgenomen mededeling van de Franse president Macron die al eerder zeer actief was ten faveure van de kandidatuur van Parijs. Hij ontving in mei Bach in het Elysée. Daarmee was het pleit zo ongeveer beslecht.