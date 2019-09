Olympische kwalificatie wordt dure grap na verloren zomer van Nederlands beste volleybalsters

Lonneke Slöetjes (l) en Nicole Koolhaas zetten een blok tegen Servië. Beeld BSR Agency

Het Nederlands vrouwenvolleybalteam, een van de topploegen uit de nationale olympische kringen, kan geen grote wedstrijden winnen. Met dat euvel kampt de ploeg van bondscoach Jamie Morrison al sinds de verloren Europese finale van 2015, toen nog onder de regie van de Italiaan Giovanni Guidetti. Acht ‘finales’, soms halve finales dan weer troostfinales, onlangs zelfs een kwartfinale (tegen Turkije op het EK), gingen verloren.

Het falen op belangrijke momenten deed, vooral dit jaar, een aanslag op het zelfvertrouwen van sterspeelster Lonneke Slöetjes en haar dertien collega-internationals. Donderdag had het nationale team een uitgelezen kans de fiducie in eigen kunnen stevig op te krikken. In Hamamatsu, de Japanse stad waar Honda zijn motoren bouwt, kwam Nederland in ronde 5 van de wereldbekerstrijd tegenover wereldkampioen Servië te staan.

Het Balkan-team had zijn twee topspeelsters, ’s werelds beste aanvaller, Tijana Boskovic, en haar sidekick Brankica Mihajlovic, thuisgelaten. Zij kregen na de gewonnen Europese titel van Ankara rust om straks hun clubbestaan weer aan te vangen. Ook de Servische bondscoach Kovacevic liet het werk in de World Cup aan zijn assistent.

Dat aangepaste Servië, de wereldkampioen van 2018, bleek voor Nederland toch een te hoge horde. Zelfs een voorsprong van twee sets was onvoldoende om de zege binnen te halen. De volgende drie sets gingen naar Servië dat Ana Bjelica, de invaller voor Boskovic, als grote uitblinker mocht noteren. Zij maakte 35 punten; Lonneke Slöetjes 20. Slöetjes scoorde 36 procent uit haar aanvalsballen; Bjelica 53.

De belangrijkste volleybalwebsite volleybalkrant.nl kopte ‘Oranje laat Servië ontsnappen’. Technisch directeur Joop Alberda, spreekbuis van de volleybalbond Nevobo, sprak van een gemiste kans. ‘Linksom of rechtsom. Als we hadden gewonnen, dan was het toch gewoon de wereldkampioen die we hadden verslagen. Dat had het team een mooie push gegeven. Die te missen, daar baalde ik van.’

De zomer van 2019 gaat de boeken in als een verloren jaargetijde voor de nationale volleybalploeg, vorig jaar nog de nummer vier van het WK. Op 4 augustus werd de eerste en grootste kans op olympische kwalificatie gemist door op Sicilië in straight sets (0-3) van Italië te verliezen. Een maand later volgde de voortijdige uitschakeling bij de Europese titelstrijd. Gastland Turkije was in de kwartfinale veel te sterk (0-3).

Gemakkelijke zeges

Alberda: ‘Zowel op Sicilië als tijdens het EK hadden we een aanloop met te veel gemakkelijke zeges. Dan volgde opeens een confrontatie met een topland waarin de ploeg naar een ander niveau moest schakelen. Vergeet niet: Italië is de vicewereldkampioen en Turkije bleek pas in de tiebreak door wereldkampioen Servië te verslaan. Het is de huidige nummer drie van Europa.’

De verloren zomer moet deze winter worden rechtgezet. Vrijdag zijn er besprekingen bij de bond, met geldschieters als NOCNSF en het ministerie van Sport, om te kijken hoeveel geld er bij elkaar gevonden kan worden om het continentale olympische kwalificatietoernooi (OKT2) naar Nederland te halen. Het thuisvoordeel van Apeldoorn moet de nationale ploeg dat ene Europese ticket voor Tokio 2020 doen behalen.

Joop Alberda. Beeld ANP

Polen en Turkije zijn de andere landen die azen op het OKT2. Nevobo-voorzitter Peter Sprenger sprak zondag in Rotterdam, bij de EK-wedstrijd Nederland-Polen, lange tijd met de voorzitter van de Europese volleybalfederatie, de Serviër Boricic. Hij probeerde te achterhalen wat het bod diende te zijn om dat OKT2 van begin januari naar Nederland te halen. Boricic gaf geen duidelijkheid.

Álberda die zondag naar Japan vertrekt voor besprekingen met de vrouwenploeg zegt dat het om een fee van een miljoen euro gaat voor het achtlandentoernooi. Er wordt onder couvert geboden. De totale kosten van het toernooi van zeven dagen zijn 1,8 miljoen euro. Er is volgens Alberda deze olympische cyclus al miljoenen geïnvesteerd in het vrouwenteam. Een laatste som gelds dient om die investering ook olympisch te laten renderen.