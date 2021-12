Olympische campagne curlingploeg loopt uit op een teleurstelling

De Nederlandse curlers wegen hun kansen, donderdag tegen Noorwegen. Van links naar rechts: Laurens Hoekman, Carlo Glasbergen, Jaap Van Dorp, Wouter Gösgens Beeld VIincent Jannink / ANP

Wouter Gösgens en Jaap van Dorp overleggen. Er liggen drie rode curlingstenen op de rode cirkel aan hun voeten. Het zijn de schijven van de Noren en de Nederlanders bekijken hoe ze die drie kunnen wegstoten en hun eigen gele steen op een goede positie kunnen krijgen. Aanvoerder Gösgens, de ‘skip’, en zijn secondant Van Dorp, ‘viceskip’, houden de moed erin ook al weten ze dat de Spelen van Beijing onbereikbaar zijn.

‘Dit is een grote teleurstelling. Sprakeloos’, zegt Gösgens na afloop bedremmeld. Noorwegen heeft met 8-5 gewonnen. ‘Dit is waar we vier jaar voor getraind hebben. Het is immens pijnlijk dat deze droom nu voorbij is.’

Het zat er aan te komen. Woensdagmiddag verloor Nederland op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Leeuwarden van Japan (11-5) en wisten ze dat alleen een dubbele zege op donderdag nog de hoop op plaatsing levend zou houden. En één van die twee wedstrijden was tegen de Noren, die nog geen enkele partij op het OKT verloren hadden. Het duel tegen Zuid-Korea op donderdagavond deed na het verlies niet meer ter zake.

Naar de wereldtop

Zelfs als ze twee zeges hadden geboekt, waren de Nederlanders afhankelijk van de verrichtingen van Tsjechië, Denemarken en Japan om de play-offs te bereiken en nog kans te maken op een van de drie olympische toegangsbewijzen. Gösgens geloofde nog lang in een goede afloop. ‘Er waren meerdere scenario’s. Het kon. Was het makkelijk? Nee.’

De afgelopen jaren kroop het Nederlandse curlingteam steeds dichter naar de wereldtop, onder aanvoering van Van Dorp en Carlo Glasbergen. De twee curlers, allebei 31, zijn afkomstig uit Benthuizen. Even verderop, in Zoetermeer, ligt de enige curlingbaan van Nederland die niet met andere ijssporters gedeeld hoeft te worden.

Al anderhalf decennium jagen ze onder leiding van de Canadese bondscoach Shari Leibbrandt hun sportieve ambities na. Laurens Hoekman en Gösgens (beiden 23) zorgden een jaar of acht geleden voor een extra impuls. Ook zij komen uit dezelfde buurt: Hoekman uit Zoetermeer, Gösgens uit Voorburg.

Met de twee jongelingen in de gelederen bereikte Nederland in 2017 voor het eerst sinds 1994 het WK en deed in de jaren nadien telkens opnieuw mee, met de tiende plek in 2018 en 2019 als beste resultaat.

De kroon op deze opmars had deze week moeten komen met plaatsing voor de Spelen. Ze hadden, anders dan vier jaar geleden toen de mannen ook aan het OKT deelnamen, een reële kans. De landenteams waren aan elkaar gewaagd, voorspelden de curlers. Bij eerdere internationale wedstrijden het afgelopen jaar had het Nederlandse kwartet van alle landen al eens gewonnen, maar ook verloren.

Te weinig precisie

Maar de duivel zit in de details en curling draait om precisie. De 19 kilogram zware stenen, van speciaal graniet van het onbewoonde Schotse eilandje Ailsa Craig, moeten met de juiste snelheid, juiste baan en juiste draaiing over de baan worden geschoven. Met het vegen kan nog worden bijgestuurd om de gewenste plek bij het doel, het huis, te bereiken. Of om een steen zo neer te leggen dat het de tegenstander in de weg ligt. Dat komt aan op centimeters.

Nederland speelde de afgelopen dagen niet slecht, maar liet te vaak na om de beslissende punten te maken. Met name in de eerste vijf van de acht wedstrijden. ‘Dat hadden vijf winstpartijen kunnen zijn, als je aan het langste eind trekt.’ Het bleef bij twee overwinningen, op Duitsland en Tsjechië, en een kwetsbare positie in de onderste helft van het klassement.

Volgens Gösgens was het niet duidelijk waar het aan had geschort. ‘Er is niet een ding dat dit verlies heeft veroorzaakt. Daarvoor moeten we eerst evalueren. Maar het niveauverschil was sowieso heel klein.’ Ook Van Dorp, die de afgelopen jaren steevast skip was, trok die conclusie. ‘We spelen goed, zitten steeds goed in de wedstrijd, maar het zijn de details.’

Geen A-status meer

Hetzelfde euvel speelde de Nederlanders drie weken geleden op het EK parten. Toen eindigden ze als negende. Ze zakten daarmee terug naar de B-divisie voor het EK van volgend jaar.

De afgelopen jaren genoten de Nederlandse curlingmannen een A-status bij NOCNSF. Zo konden ze hun werk opgeven en al hun tijd spenderen aan de sport. Die gelukkige situatie is na het verloren OKT veranderd. Het WK van komend voorjaar biedt kansen om het topsportstipendium weer te heroveren.

De ploeg moet zich voor de mondiale titelstrijd in Las Vegas nog wel kwalificeren. Dat is nu het doel op korte termijn. Gösgens: ‘Dan kunnen we het seizoen toch nog mooi afsluiten.’

Op de lange termijn brandt het olympische vuur brandt nog, ook bij Van Dorp. Curling is een ervaringssport en als dertiger kan hij nog best een tijdje mee. ‘We gaan kijken hoe we de volgende vier jaar in gaan richten om het dan wel te halen.’