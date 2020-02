Olympische broederstrijd in het windsurfen eindigt in voordeel van wereldkampioen Badloe

Wereldkampioen Kiran Badloe. De sportman uit Almere zal later dit jaar Nederland vertegenwoordigen op de Olympische spelen van Tokio. Beeld Klaas Jan van der Weij

Zaterdag verloor tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe op de RS:X-plank definitief het uitzicht op deelname aan zijn derde Zomerspelen, die van Tokio. De Nederlandse strijd om het ene Tokio-ticket werd op het water van Port Phillip Bay in Australië gewonnen door Badloe.

De lange man uit Almere prolongeerde daarmee zijn wereldtitel van 2019, die van de regatta op het Gardameer. In 2018 was Van Rijsselberghe nog de beste van de wereld, toen op het water van het Kattegat bij Aarhus.

De twee Nederlandse windsurfers zijn de voorbije jaren superieur. In Aarhus, Garda en Melbourne was het telkens een één-twee. Met Badloe, het jonge kanon, ten slotte tweemaal aan de goede kant van de score.

In de zelfbedachte olympische kwalificatie zegevierde Badloe met 34-32 – maar twee om één wereldtitel was een eenvoudiger uit te leggen eindklassering.

Uiterst spannend

In de baai bij Sorrento, een badplaats bij Melbourne, was het tot het einde toe uiterst spannend tussen de twee Nederlanders op hun binnenkort af te danken RS:X-plank.

In de medalrace, de finale van 25 minuten met dubbele punten, moest routinier Van Rijsselberghe, 31 jaar inmiddels, vijf plaatsen vóór trainingsgenoot en kameraad Badloe finishen om hem toch nog te achterhalen in de wereldtitelstrijd over dertien manches. Het werden er vier.

Van Rijsselberghe eindigde in de finale als eerste. Hij is de koning van zulke slotraces. ‘Dor ging als de knetter’, zo omschreef Badloe de start van zijn concurrent.

Zelf miste de ranglijstaanvoerder, tot zaterdag goed voor vijf ‘paaltjes’ (eerste plaatsen, red.), de start en kwam als achtste van de tien plankzeilers bij de eerste bovenboei. Hij zag Van Rijsselberghe uit zijn ooghoeken alweer wegvaren van de markering.

Niet in paniek

‘Gelukkig raakte ik niet in paniek’, sprak de wereldkampioen later. ‘Ik wilde nog maar één ding, mensen inhalen.’ Hij wist door te schuiven naar de vijfde plaats, zijn op twee na minste verrichting in een week waarin hij qua regelmaat de beste was.

Badloe won vijf races, Van Rijsselberghe die wat later op temperatuur kwam in de vlagerige wind zegevierde driemaal.

Zo werd Kiran Badloe, met bijna het kleinst mogelijke verschil (37 om 39), de laatste wereldkampioen in de RS:X-klasse.

De plank gaat na de Spelen naar het museum. De ‘zweefplank’, de foil, wordt daarna het olympische speelgoed van de mannen in de trapezes. Van Rijsselberghe, de olympisch kampioen van 2012 en 2016, is de grote drijvende kracht achter die aanpassing.

Vaarwel

Bij het vaarwel van de olympische plank, op het water van Enoshima, zal Van Rijsselberghe op het appèl ontbreken. Er mag per land maar één surfer deelnemen. Wel is de 31-jarige Texelaar gehouden aan zijn belofte om Badloe tot de dag van de start bij te staan als sparringpartner.

Die deed dat voor hem in de jaren vóór Rio. Het bleek een uiterst succesvolle samenwerking, waarin de leerling uiteindelijk vier jaar later, de meester versloeg. Het leidde tot een lange omhelzing op de rubberboot van coach Aaron McIntosh.