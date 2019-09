Olympische broedermoord tussen twee Nederlandse windsurfers

Windsurfer Kiran Badloe tijdens de persdag van TeamNL Zeilen. Beeld ANP

Het toneel van die onderlinge Nederlandse strijd – het landenticket is in 2018 al behaald – is het Gardameer in Noord-Italië, waar om de wereldtitel in de olympische RS:X wordt gestreden. De wind komt daar in de ochtend steevast uit het noorden, rechtstreeks uit de Dolomieten, en draait in de middag naar het zuiden.

Dinsdag gingen de mannen al om half 7 in de ochtend, het was nog donker, de haven van windsurfoord Torbole uit. De wedstrijdorganisatie voorzag mooie wind: 16 tot 20 knopen (30-37 kilometer per uur). De pittige wind was in het voordeel van grote mannen als Badloe en Van Rijsselberghe. Badloe won zelfs race twee in de blauwe vloot. Zijn kompaan haalde in de gele vloot tweemaal een derde plaats. Er werden in totaal drie races gevaren, in vloten van 65 zeilplanken elk. Om 10 uur kon het Italiaanse ontbijt aanvangen.

Badloe had nog een gang naar de jurykamer te maken. Hij werd bij de start van de derde race aangevaren en was vervolgens als elfde geëindigd. De jury gaf de Nederlander, de vicewereldkampioen van vorig jaar, een ‘redress’, een gemiddeld resultaat. Dat is voorlopig een vierde plaats: 1 plus 7, gedeeld door 2. Woensdagavond, na de races vier tot en met zes, wordt dat definitieve resultaat vastgelegd.

Windsurfer Dorian van Rijsselberghe. Beeld ANP

In de huidige stand, zonder aftrek van het slechtste resultaat, bezet de Almeerder Badloe de tweede plaats, achter de Franse ranglijstaanvoerder Le Coq. Van Rijsselberghe komt op de dertiende plaats, maar dat komt vooral door de klassering als 29ste in race 2. Dat resultaat zal op dag twee geschrapt worden en dan zal het verschil tussen de twee Nederlanders, vorig jaar in Denemarken wereldkampioen (Van Rijsselberghe) en runner-up (Badloe), weer marginaal worden.

Het duo heeft een eigen wedstrijd binnen de wedstrijd te varen. Nederland beschikt over één startplaats bij de olympische regatta van volgend jaar in Enoshima, een uurtje treinen van Tokio. Van Rijsselberghe en Badloe hebben, onder leiding van bondscoach Aaron McIntosh, een eigen selectiecriterium opgesteld. De beste in de drievoudige WK-reeks 2018, 2019 en 2020 gaat naar de Spelen.

Na het WK van vorig jaar leidt Van Rijsselberghe, in 2012 en 2016 de olympisch kampioen windsurfen. Hij kreeg voor zijn eerste plaats 12 punten, Badloe volgt hem op de voet met de 10 punten die zijn tweede plaats in Aarhus waard was. Zelfs als op het Gardameer verschillen optreden, dat is overigens niet de verwachting, dan zal pas volgend jaar februari in Nieuw-Zeeland, de thuisbasis van coach McIntosh, de onderlinge strijd worden beslist.

Van Rijsselberghe en Badloe, tot een jaar of twee geleden meester en leerling, zijn niet van het concurrentiemodel. Zij willen elkaar vooral helpen. Degene die het ticket voor Tokio incasseert zal tot enkele dagen voor de start van het olympische zeiltoernooi steun krijgen van de ander. Zo was in 2016 Badloe de sparring-partner van Van Rijsselberghe die hem prees als onmisbare steun in zijn uiteindelijk gouden campagne van Rio.