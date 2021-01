Olympische beloning voor volhouder Glenn de Blois op zijn snowboard

Glenn Blois wint zaterdag in Italië de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen voor Eliot Grondin uit Canada. Dankzij die prestatie is de Nederlander gekwalificeerd voor de Spelen van Beijing in 2022. Beeld Getty Images

Zijn voormalige coach Pepijn van Schijndel had zijn ogen niet drooggehouden toen hij hoorde dat snowboarder Glenn de Blois zaterdag de eerste wereldbekercross van het seizoen had gewonnen. De Blois, een leuke blaag met lef in zijn donder, wint de ‘SBX’, en voldoet zo aan de kwalificatie-eis voor de Winterspelen over een jaar in Beijing. Een ongelooflijk bericht toch.

‘Pepijn heeft ook altijd volgehouden dat ik het kon’, vertelt De Blois vanuit de auto op weg naar zijn ‘basis’, een huis in het Tiroolse wintersportdorp Aschau, aan de achterkant van de befaamde Hahnenkamm. ‘Die heeft echt zijn hand voor mij in het vuur gestoken. Hij doet nog heel veel voor mij bij de Nederlandse Ski Vereniging. Daarom moest hij ook huilen op het moment dat hij hoorde van mijn overwinning in Italië.’

Tegenwoordig luistert de snowboarder naar Mario Fuchs. De Blois heeft een plaatsje kunnen kopen in het nationale team van Zwitserland. Hierdoor kan hij rond wedstrijden een beroep doen op twee Oostenrijkse servicemannen en een ­materiaalspecialist uit Slovenië. ‘Voorheen maakte ik mijn boards klaar. Nu waxen zij voor mij. Ik had echt supermateriaal beschikbaar bij mijn wedstrijden in Valmalenco.’

De Nederlander (25) is al zijn Zwitserse kompanen ver voorbij op de board. Hij staat eerste in het wereldbekerklassement; de Zwitsers op de plaatsen 17, 28 en 29. Ze hebben hem op de schouder geslagen, toen hij zaterdag de eerste wereldbeker naar zijn hand zette. ‘Iedereen vond het prachtig dat ik had gewonnen. Alle teamgenoten, maar ook concurrenten die weten hoe lastig het is zoiets vanuit Nederland te bereiken. Dat ’t dan toch is gelukt. Daar krijg je respect voor.’

De Lier

Op zijn 12de stond De Blois uit het tuindersdorp De Lier voor het eerst op een plank op een berg. ‘Twee jaar later ben ik met wedstrijdsport in het snowboarden begonnen. Op een gegeven moment ga je meedraaien in de wereldtop. Ik haalde vijf jaar geleden in Zwitserland, toen nog met Pepijn van Schijndel als coach, in mijn tweede wereldbeker meteen de Big Final. Ik werd zesde. Maar zonder een bijdrage van de bond houd je dat niet vol. Het kost heel veel geld.’

In de beginjaren financierde hij zijn carrière door in de zomer keihard te werken. De Blois gaf surfles aan het strand van Ter Heijde. In de avond bakte hij pizza’s in een restaurant. Er was ook heel fysiek werk. ‘Ik verdiende ’s zomers in de kassenbouw, of in de metaaltechniek. Dat is lichamelijk zwaar. Klus hier, klus daar. Verdien je tien of vijftien mille mee. Want er is altijd werk. Maar ik heb er gewoon geen tijd voor. Ik moet vijf dagen per week tweemaal daags naar de sportschool om te trainen, om fit te worden voor de winter. Als je daarnaast ook nog werkt, is het eindresultaat gewoon minder.

‘In 2019 had ik een zomerbaan door op moeilijk lerende kinderen te passen. Op een school. Dat was van 8 tot 12 en kon ik daarna door naar de sportschool. Maar de voorbije zomer viel dat door corona weg.’

Bijverdiensten

De bijverdiensten zijn te laag. ‘Daar kun je dan ook net niks mee.’ Een seizoen op het snowboard kost gauw 35 duizend euro. Hij krijgt steun van de de Nederlandse Ski Vereniging. De bond betaalt een fors deel van zijn programma. De subsidies van het nationaal olympisch comité (NOCNSF) droogden op. Het onderdeel SBX, in het verleden gedragen door de zussen Berghuis, werd niet als kansrijk gezien.

De Blois, met zijn eenmansbedrijf een zzp’er, gaf niet op. ‘Ja, wij zijn doorzetters. Het is in het Westland niet lullen maar poetsen. Ik ben nu vooral blij dat ik mijn kwalificatie voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar bereikt heb. Dat is wat ik altijd al wilde. Ik weet hoe lastig het is om daar als Nederlander naar toe te gaan. Ik doe dit niet voor een ander, ik doe ’t voor mezelf. Voor een ander is het misschien niks, maar voor mij betekenen de Spelen alles.’

Dankzij zijn kwalificatie komt hij nu relaxed de winter door. Vanaf 11 februari zijn de wereldkampioenschappen in Zweden, in plaats van in China waar de olympische accommodaties van 2022 nog steeds op slot zijn. Alle ongewisheid van deze door corona geplaagde winter maakte dat De Blois zo snel mogelijk zijn olympische ticket wilde binnenhalen. ‘Het is echt heel prettig dat het bij de eerste poging is gelukt. Of ik nu nu een olympisch stipendium krijg? Nou, dat zou heel mooi zijn als dat gaat gebeuren. We zullen ’t zien.’