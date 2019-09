Olympisch wantrouwen tegen bed van karton en matras van plastic

Kartonnen bed uit het olympisch dorp van Tokio.

Chef de mission Pieter van den Hoogenband is tot nu toe de enige die het Japanse bed heeft mogen beproeven. Hij sliep ‘als een roos’, grapte de chef. Hij overnachtte bij het seminar van de ploegleiders, in augustus in Tokio, gewoon in zijn hotelbed. ‘Tijdens de rondleiding in het olympisch dorp ben ik er op gaan liggen.’ VdH kon niet blijven. ‘Helaas.’

Van den Hoogenband heeft collega Maase, de voormalige marathonman, verzocht het bed te testen. Dat moet gebeuren in samenwerking met M-Line, de matrassenleverancier van de Nederlandse topsport. Dat testen heeft nog niet kunnen geschieden.

Maase: ‘Daarvoor hebben we het kartonnen bed en het matras van Airweave, de Japanse leverancier, nodig. Voorlopig hebben we niet meer dan een foldertje in handen. We willen het bed laten overkomen, maar je kunt het slechts laten afleveren in Azië. Niet in de rest van de wereld. Daar gaan we een mouw aan passen.’ Zo mogelijk wordt de Nederlandse ambassade ingeschakeld.

De leiding van TeamNL, zoals de Nederlandse ploeg voor Tokio heet, wil geen risico nemen met de bedden. De constructie van extra verstevigd karton is volgens de Japanners sterk en kan tot 200 kilo gewicht dragen. ‘Maar wat als een judoka van 110 kilo lollig doet en op bed springt. Houdt dat dan?’, is een testvraag van Maase en M-Line.

Als het matras ‘dramatisch’ blijkt te zijn, dan moet er mogelijk een containerlading toppers mee. Dat zijn topmatrassen van 5 tot 10 centimeter dik, die boven op het normale matras worden gelegd. Na de Spelen van Rio is aan een verbeterde versie van de topper gewerkt, met een zachte en een harde kant. Maase: ‘Iedereen heeft zijn of haar voorkeur op dat gebied.’

Als het Japanse matras, met drie instelbare secties, sterk tegenvalt, gaat er mogelijk een kleine scheepslading Nederlandse matrassen naar Azië. Maase: ‘Er is een versteviging in het bed ter hoogte van de heup. Het is niet ondenkbaar dat je dat door het matras heen gaat voelen, dan moeten we een oplossing bedenken.’

Het kartonnen bed wordt na de Spelen gerecycled tot papier. De matrassen worden omgezet in plastics.