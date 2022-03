Olympisch roeikampioen Uittenbogaard: Ik ervaar veel pijn bij een wedstrijd, maar die voel ik niet als het goed gaat

Roeier Dirk Uittenbogaard en zijn trainer Eelco Meenhorst in een loods bij de Bosbaan in Amsterdam. Beeld Freek van den Bergh

Nederland heet een roeinatie te zijn, maar als olympisch succes almaar uitblijft moet er iets drastisch veranderen in de trainingsaanpak. De personificatie van die verandering, coach Eelco Meenhorst, liep al een paar jaar rond bij de roeibond. Hij observeerde succesvolle landen en ontwikkelde een trainingsmethode, maar diende aanvankelijk vast te houden aan het trainingsschema dat in het verleden zoveel roeimedailles had opgeleverd.

Dat veranderde pas na 2017 en 2018, toen de mannen waardeloze EK’s en WK’s roeiden. ‘Daarop kreeg ik de vrijheid om het volledig op mijn manier en volgens mijn visie te gaan doen’, zegt Meenhorst nu. Zijn opdracht: leid de mannen dubbel-vier naar een olympische titel in Tokio en los daarmee de ‘Acht’, in 1996 goed voor het laatste olympische goud voor de mannen, af als ’s lands vlaggenschip.

Zijn trainingsaanpak gaat uit van veel zeer lichte duurtrainingen die afgewisseld worden met zware, intensieve, explosieve sessies. Alles wat tussen die extremen zit, doet Meenhorst niet. ‘Kneiterzwaar’ vonden zijn roeiers de aanpak. Maar Meenhorst had succes: ‘zijn’ dubbelvier en dubbeltwee veroverden olympisch goud en zilver. De roeibond besloot daarop alle nationale roeiers onder zijn hoede te brengen.

De nieuwe hoofdcoach moet met zijn visie en methode in Parijs 2024 nog meer olympisch succes boeken. ‘Parijs is nog maar de eerste halte’, zegt Meenhorst in het hoofdkwartier van de roeibond, uitkijkend over de Amsterdamse Bosbaan en gezeten aan een tafel met olympisch kampioen Dirk Uittenbogaard. ‘Dirk was de eerste die zei: dat wil ik doen, daar ga ik voor’, vertelt zijn coach. ‘Als je samen zo’n keuze maakt, kun je elkaar in moeilijke momenten er doorheen slepen.’

Olympisch kampioen in de dubbel-vier Dirk Uittenbogaard. Beeld Freek van den Bergh

Wat sprak je aan in de plannen, Dirk?

Uittenbogaard: ‘Wat Eelco doet is gecontroleerd de grens opzoeken. Gecontroleerd in de zin dat hij en de specialisten steeds data bijhouden over onze fysieke toestand en daarmee bewust naar een limiet toewerken. Daar gaan we zelfs een beetje overheen, zodat je ook weet waarnaar je terug kan veren.’

Meenhorst: ‘We trainden daarvoor al hard, maar wij hebben het accent verschoven.’

Hoe trainde je vroeger?

Uittenbogaard: ‘Dan gingen we hier op de Bosbaan naast elkaar varen in wat in het schema stond als een rustige sessie. Maar dat ontaarde in een onderlinge wedstrijd en per baantje ging dat steeds iets harder. Aan het eind van de week kún je dan niet meer. De Bosbaan is eigenlijk een te korte trainingsbaan, want aan het eind rust je even, draai je om en ga je er vervolgens weer vol in, terwijl je juist in een regelmatig tempo zou moeten doorvaren.’

Meenhorst: ‘Op de Amstel kunnen we achter elkaar 50 kilometer roeien, dat is veel beter.’

Wanneer begon jullie samenwerking?

Uittenbogaard: ‘In 2014.’ Tegen zijn coach: ‘Toen raakte ik overtraind. Jij ging het oude schema optimaliseren. Je deed experimenten bovenop de belasting van het bestaande schema. Dat werden dus én hele harde trainingen én veel duurtrainingen. Toen ging ik over de kop. Ik kwam op den duur met lood in de schoenen naar elke training, maar tijdens de sessie nam de adrenaline die tegenzin weg. Na afloop was ik wel helemaal leeg en dat werd steeds erger. Ik herkende het niet als overtraindheid, omdat ik het niet eerder had ervaren.’

Wat is je verklaring daarvoor?

Uittenbogaard: ‘Ik ben over een grens gegaan, maar dat was wel mijn eigen grens. Niet opgelegd, ik heb het zelf gedaan. Ik was niet zeker van mijn plek in de boot en wilde mezelf bewijzen.’

De bondscoach bepaalt wie er in de boot komt. Weerhoudt sporters dat ervan ‘ik trek het niet’ tegen je te zeggen?

Meenhorst: ‘Dat klopt, dat is een eerste reflex. Het is heel tegennatuurlijk om je zwakte te tonen, als je in een ploeg kunt komen. Dirk was daar altijd heel comfortabel in, maar niet iedereen is dat.’

Uittenbogaard: ‘Nou, ik ook niet altijd hoor, Eelco. Ik kan me feedbacksessies herinneren waarin je me expliciet vroeg om met dingen te komen en dat ik dacht: dat ga ik nu niet doen, dat pakt voor mij niet goed uit. Want als ik nu iets te veel kritiek op je lever, sta ik ernaast.’

Meenhorst: ‘Dat wist ik niet. Dat vind ik waardevol, dat ik dat leer snappen. Ik denk dat er comfort is, maar het blijkt er dus niet altijd te zijn.’

Er waren acht kandidaten voor vier plekken in de boot voor Tokio. Hoe pakte die selectie uit?

Meenhorst: ‘In het selectiekamp lieten we iedereen tegen elkaar racen. Dirk had daarbij een heel zwaar moment, weet je dat nog?’

Uittenbogaard: ‘Ja, met dat overgeven.’

Meenhorst: ‘Jij ging zo diep dat ik iemand fysiek zag lijden. We hadden elkaar uitgedaagd over de grens te gaan. Ik vroeg: kunnen we door of niet? Het enige wat dan telt is wat de sporter besluit. Dirk wilde door.’

Uittenbogaard: ‘Dat was een kwetsbaar moment, want met acht gegadigden voor vier plekken wil je je zwakte niet laten zien. We raceten met twee bootjes van vier tegen elkaar, steeds in een andere samenstelling. Alleen de coaches wisten de tijden van elke boot en dus wie de vier beste roeiers waren, wij wisten niet waar we aan toe waren.’

Roeicoach Eelco Meenhorst. Beeld Freek van den Bergh

Lag daarna de selectie definitief vast?

Uittenbogaard: ‘Nee, hooguit iets vaster.’

Meenhorst: ‘Ik moet de garantie hebben dat ik de beste ploeg heb en daarvoor moet ik voortschrijdend inzicht laten meewegen.’

Uittenbogaard: ‘Voorheen werd heel vroeg gezegd: dit is de ploeg en hier gaan we het mee doen. Ik ben daar altijd op tegen geweest, want dan omzeil je de klip terwijl je juist op een klip moet varen om te weten wat de beste ploeg is.’

Meenhorst: ‘Ik heb altijd tegen ze gezegd: je hebt nu het voordeel van de twijfel en het is aan de jongens die buiten de boot vielen, om te laten zien dat ze jouw plekje verdienen. Tegelijk kun je niet voortdurend wisselen. Alleen bij prestatieverlies van de een of prestatieverbetering door een ander.’

Hoe meet je dat?

Meenhorst: ‘Er was bij de roeibond aanvankelijk geen expertise over begeleiding van atleten en het monitoren hoeveel belasting een roeier aankan. Ik ben gaan experimenteren door met fysiologen en andere wetenschappers samen te werken en door sporters logboeken en scores bij te laten houden over vermoeidheid en herstel. Zo zoeken we patronen om erachter te komen waar de risico’s van onze aanpak zitten als we over de grens gaan.’

Hoe ga je als roeier om met de grens?

Uittenbogaard: ‘Die verleg je natuurlijk steeds. De eerste keer ga je er al meteen overheen, waarna de grens weer verder komt te liggen. Kijk, er liggen zes boten aan de start die als eerste bij de finish willen zijn. Allemaal zijn die roeiers op enig moment moe, hebben pijn in hun hele lichaam en komt het lactaat uit hun oren. Wie het best met die pijn om kan gaan, gaat hoogstwaarschijnlijk winnen. Natuurlijk komen daar fysiologische en technische aspecten bij, maar beslissend is een bepaalde hardheid die je als sporter in je hoofd moet hebben. Die je pusht om door te gaan als het oncomfortabel is.’

Ervaar je dat als een pijngrens?

Uittenbogaard: ‘Ik ervaar heel veel pijn bij een wedstrijd, maar die voel ik niet als die wedstrijd heel goed gaat. Ik spreek daarom niet van een pijngrens, maar van het leren omgaan met een oncomfortabele situatie die je zelf hebt gecreëerd.’

Meenhorst: ‘Op hun niveau is iedereen heel erg goed. Bij heel veel sporten, ook roeien, is iedereen aan de top even vaardig, maar zit het verschil in het mentale.’

Uittenbogaard: ‘Ireen Wüst was een keer niet fit, maar schaatste toch een baanrecord omdat ze voor haar overleden vriendin Paulien van Deutekom reed. Kennelijk kun je zoiets mentaal voor elkaar boksen.’

Helpt het om perspectief te bieden: als dit lukt winnen we goud op de Olympische Spelen?

Meenhorst heel beslist: ‘Nee, nee, dat werkt nooit. De primaire motivatie ligt bij jullie, Dirk, corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Het meest cruciale voor mij is dat als wij iets heel uitdagends willen gaan doen, zíj erachter staan. Ik merkte dat als de coaches iets oplegden, het niet ging werken.’

Uittenbogaard: ‘Ik geloof dat je als sporter jezélf een worst voor moet houden: ik wil winnen op de Spelen. Als dat voor de coach een stok wordt om mee te slaan, zijn de roeiers zelf niet gemotiveerd genoeg. Wat Eelco bedoelt is dat we dit samen doen, het is óns project en als je daar zelf de baas over bent, ga je vanzelf meer doen.’

Hoe gaat zoiets op trainingskamp?

Meenhorst: ‘Een keer stelden de jongens voor de laatste training te schrappen, omdat de dag erna de interne selectierace was. Maar er was geen fysieke noodzaak voor, want iedereen had het trainingsprogramma goed verteerd. Goed, ze waren moe, maar het is niet erg om onder vermoeidheid een afstand te varen, want daarmee laat je zien wat je kan. Alleen is het mentaal heel uitdagend, dat realiseerde ik me wel. Maar dat was geen feitelijke reden om die training over te slaan.’

Hoe loopt zoiets doorgaans af?

Uittenbogaard: ‘Eelco is in zo’n selectie- of trainingskamp op zoek naar de grens van wat we aan trainingsarbeid aankunnen. Ik wil dan niet horen van de coaches: wij hebben besloten en dat gaan we doen. Ik wil worden meegenomen in de overwegingen. Toen die situatie zich ook een keer bij een buitenlandse trainingsstage voordeed, zijn we met elkaar gaan zitten en legde Eelco uit dat we op een grens waren gestuit, waar we voorzichtig overheen zouden gaan. Wat daarna het verval bij iedereen was, zouden ze gaan monitoren.’

Meenhorst: ‘Ik had die weerstand toen vóór moeten zijn en de jongens eerder mee moeten nemen in het proces. Als je zo’n discussie pas op het water hebt, hebben wij als coaches ons werk niet goed gedaan. We maakten de training af en gingen later evalueren.’

Uittenbogaard: ‘Dat heb je ook wel nodig, omdat je dan iets hebt om over te praten. Maar dit kwam zeker niet in mijn top-10 van beste trainingen.’

Meenhorst: ‘We hebben in het roeien een hoger opgeleide groep met veel eigen kennis. Als wij als coaches met een onzinverhaal komen, wordt daar meteen doorheen geprikt.’

Hoe leidde die trainingsaanpak tot de olympische titel?

Uittenbogaard: ‘Na Tokio stonden we hier bij de koffiemachine herinneringen op te halen aan de periode ervoor. We kwamen met elkaar tot de conclusie dat de winst hem er vooral in zit hoe je soft skills zijn. Het trainingsschema had dusdanig oncomfortabele situaties gecreëerd, zowel mentaal als fysiek, dat je op momenten dat je er doorheen zat – en dat had iedereen van ons – wel erover moest praten. Ten overstaan van de groep of individueel met de coach geef je jezelf dan helemaal bloot.

Meenhorst: ‘Coaches én sporters. Dat zijn kwetsbare momenten. Je moet dan vertrouwen op elkaars integriteit.’

Uittenbogaard: ‘Zo bouw je een band op met elkaar zodat je tegen de ander kan zeggen: jij moet mij hieruit helpen, want ik zit op rock bottom. Hoe je met moeilijke momenten omgaat, tekent je als sporter het meest, want je verliest uiteindelijk meer in je leven dan je wint.’

Wat heb je aan je soft skills als je een olympische finale roeit?

Uittenbogaard: ‘Dat is het meest ultieme stressmoment denkbaar. Daar heb je vier jaar voor getraind. Onder stress reageert iedereen anders, maar dit is een teamsport en we moeten dit wel samen gaan doen. Dus als er één niet presteert ben je als ploeg weg. Ik maakte in die olympische race een misslag, een snoek, die normaal gesproken het einde betekent van je winstkansen.’

Meenhorst: ‘Die snoek was in alle andere gevallen funest geweest. Hoe de ploeg dat met techniek en stressbestendigheid heeft opgepakt, is zó tekenend.’

Uittenbogaard: ‘We hadden zo’n marge opgebouwd, elkaar zo getest en gepusht en samen getraind in zulke oncomfortabele situaties, dat we ons niet meer lieten verrassen op zo’n extreem stressvol moment. Al was mijn snoek wel een enorme verrassing hoor, ik heb er nog steeds stress van. Het laat zien dat we als ploeg met de allermoeilijkste situatie om konden gaan en ons doel, olympisch goud, bereikten.’