Olympisch motto verdient toevoeging: alleen ‘samen’ zijn we ‘sneller, hoger en sterker’

De herverkiezing van Thomas Bach als IOC-voorzitter. Beeld AFP

Volgens Bach heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt dat solidariteit onmisbaar is bij het nastreven van de drie oorspronkelijke olympische begrippen. ‘We hebben meer solidariteit nodig binnen en tussen samenlevingen. Dit is duidelijk geworden sinds het begin van de coronacrisis, toen de sociale kloof wijder werd. De wereld is zo verweven geraakt, zo onderling afhankelijk, dat niemand grote uitdagingen meer alleen kan oplossen.’

Het olympische motto is aan het eind van de 19de eeuw gekozen door baron Pierre de Coubertin, de bedenker van de moderne Olympische Spelen. Hij nam de woorden over van een bevriende priester die ze gebruikte om leerlingen aan te moedigen bij schoolwedstrijden in het Franse Arcueil.

Volgens Bach zou De Coubertin een voorstander zijn van zijn voorstel. Na zijn herverkiezing zou hij het voorstel hebben voorgelegd aan een standbeeld van de baron, dat zich bevindt in de tuin het Olympisch Huis in Genève. ‘Ik kan u zeggen dat hij naar me lachte, dus ik voel me aangemoedigd door onze grondlegger’, aldus de olympisch schermkampioen van 1976. Bach werd na acht jaar als voorzitter bijna unaniem herkozen voor een tweede en laatste termijn van vier jaar: 93-1. Er was geen tegenkandidaat.

Topsporters de dupe

De oproep van Bach om het woord ‘Samen’ toe te voegen aan het olympische motto komt op een saillant moment. De olympische beweging ligt onder vuur van 180 mensenrechtenorganisaties, die vinden dat China volgend jaar de Winterspelen niet mag organiseren. Ze hebben opgeroepen tot een boycot vanwege de hardhandige onderdrukking van Oeigoeren. Die is door sommige experts, en recentelijk ook landen, aangemerkt als genocide. China noemt die uitspraken ‘politiek gemotiveerd’.

Binnen de olympische beweging bestaat weinig sympathie voor een boycot. Het Amerikaanse olympisch comité zei donderdag dat topsporters niet de dupe mogen worden van politieke stellingnames. Amerika bleef een keer eerder weg bij de Spelen, in 1980, na de invasie van Afghanistan door de Sovjet-Unie. ‘We geloven niet dat zulke boycots effectief zijn’, aldus Susanne Lyons, de voorzitter van het Amerikaanse olympisch comité. ‘Boycots beschadigen alleen topsporters, die hun hele leven trainen om hun land te mogen vertegenwoordigen.’

Bach kreeg eerder kritiek, ook vanuit de sportwereld, vanwege zijn verzoenende houding tegenover Rusland na het staatsdopingschandaal rondom de Winterspelen van 2014. Hij leek zijn nauwe banden met president Poetin belangrijker te vinden dan strenge straffen. Rusland en China zijn belangrijke financiers van de olympische sport. Datzelfde geldt voor Qatar, dat in opspraak is geraakt vanwege de slechte behandeling van arbeiders. Dat land wenst na het WK voetbal van 2022 ook de Zomerspelen in 2032 te organiseren.