Olympisch kampioene Yara van Kerkhof definitief verlost van dopingverdenking

De internationale dopingwaakhond Wada ziet af van een zaak tegen de Nederlandse shorttrackster Yara van Kerkhof. De Wada had aangekondigd in beroep te gaan tegen een beslissing van de internationale schaatsunie ISU om de 28-jarige sportster vrij te spreken van dopinggebruik, maar accepteert nu toch de verklaring van Van Kerkhof voor haar afwijkende bloedwaarden.

Van Kerkhof kreeg vorig jaar juni, vlak voor de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea, te horen dat ze werd verdacht van het gebruik van doping. Bij controles in december 2015 en maart 2016 waren afwijkende bloedwaarden geconstateerd. Van Kerkhof deed toch mee aan de Spelen en won een zilveren medaille op de 500 meter en brons met het Nederlandse team op de relay.

Pas na die dubbele overwinning kreeg de buitenwereld lucht van de tuchtzaak van de ISU. De afwijkende bloedwaarden vallen volgens Van Kerkhof en medische experts te verklaren door een aangeboren hartprobleem waar ze op haar zevende aan is geopereerd. Die afwijking zorgt ervoor dat haar bloed uitzonderlijk reageert op verblijf op grote hoogte en op lange vliegreizen. De ISU accepteerde die verklaring al eerder, nu heeft ook de Wada die aanvaard.

‘Na bijna anderhalf jaar vechten heeft de waarheid eindelijk gewonnen’, liet de shorttrackster weten op haar Instagram-pagina. ‘Dit gevoel is onbeschrijflijk mooi. Ik ben eeuwig dankbaar voor alle mensen die in mij geloofden en mij gesteund hebben in deze moeilijke periode. Ik hoop dat ik snel herstel van de mentale en financiële klappen en dat ik vanaf nu eindelijk zonder stress en zorgen kan gaan genieten van de mooiste sport op aarde.’