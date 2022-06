Olympisch kampioene Sanne Wevers stapt uit nationale turnselectie

Sanne Wevers in actie op brug tijdens het turnen op de Olympische Spelen van vorig jaar. Beeld ANP

Wat er is precies is gebeurd, vertelt Sanne Wevers niet. Ze zegt in een persbericht dat ze niet meer goed kan functioneren in het team door het gedrag van de teamgenoot en dat ze teleurgesteld is in het optreden van haar bond. ‘Het afgelopen half jaar heb ik er alles aan gedaan om deze situatie te veranderen. Door het ontbreken van regie vanuit de KNGU is dit helaas niet gelukt. Ik kan niet anders dan de conclusie trekken dat ik niet binnen de huidige organisatie en cultuur van de KNGU pas en wil passen.’

Wevers had na de Olympische Spelen van Tokio vorig jaar zomer een pauze ingelast die nu al bijna een jaar duurt. Haar tweelingzusje Lieke Wevers staat ook op non-actief. Sanne Wevers zegt dat haar vertrek uit de nationale selectie niet betekent dat ze stopt als sporter. Ze gaat de komende tijd gebruiken om te kijken hoe haar toekomst eruit moet zien.

Haar besluit zou niks te maken hebben met de ervaringen van haar vader en coach Vincent Wevers met de KNGU. Wevers werd onlangs door het Instituut Sportrechtspraak ISR vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Er dient nog een hoger beroep in de slepende zaak. Eind vorig jaar liep zijn contract af bij de bond. Nu zijn dochter niet meer bij de bond traint, zou ze in principe weer bij haar vader kunnen trainen.