Olympisch kampioen Ferry Weertman zet punt achter topsportcarrière

Ferry Weertman aan de start van de 10 kilometer open water zwemmen in het Odaiba Marine Park tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Beeld ANP

Weertman won alles wat er te winnen is in het marathonzwemmen. Zijn grootste succes vierde hij in 2016 in Rio op de 10 kilometer in de baai van de Copacabana. Weertman maakte het verschil op de finish. De nummer twee uit Griekenland Spiros Gianniotis lag na 10 kilometer in de laatste meters op koers voor goud, maar hij maakte een fatale misser in de laatste slag. Hij zwom te ver door onder het aantikbord, waardoor Weertman zijn hand er eerder tegenaan kon slaan. Het was lang onduidelijk wie er gewonnen had. Eerst werd de Griek als winnaar aangeduid, maar na een kwartier werd de titel toch aan Weertman toegewezen.

Het was geen toeval dat Weertman goed kon aantikken. Marathonzwemmen staat pas sinds 2008, toen Maarten van der Weijden in Peking de olympische titel veroverde, op het olympisch programma. Samen met zijn coach Marcel Wouda was het voor Weertman pionieren in een nieuwe sport. Hij oefende de finish met een zelf in elkaar geknutseld bord en was op die manier de concurrentie te slim af.

Een jaar na de Spelen van Rio haalde Weertman op de WK in 2017 in Hongarije met het goud op de 10 kilometer de enige titel die nog ontbrak op zijn palmares. In 2018 werd hij voor de derde keer Europees kampioen op die afstand.

Zwembad in de tuin

In de aanloop naar de Spelen van Tokio nam Weertman een tijd gas terug om zich op zijn studie bedrijfskunde te richten. Na een lastige coronaperiode, waarin hij een zwembad met stroming in zijn tuin liet installeren om toch te kunnen trainen toen de baden dicht waren, maakte hij zich op voor zijn tweede Spelen.

In het snikhete water van Tokio liep Weerman de prolongatie van zijn olympische titel mis. Hij werd kansloos zevende, op grote afstand van de Duitse winnaar Florian Wellbrock die beter tegen de hitte kon en er al vroeg vandoor was gegaan. De Nederlander was na de finish ontroostbaar.

Na het afscheid van Femke Heemskerk, die zaterdag op de International Swimming League in Eindhoven haar laatste wedstrijd zwom, is er met het pensioen van Weertman weer een Nederlands zwemicoon gestopt. Weertman rondde zijn studie onlangs af en zegt uit te kijken naar de volgende fase in zijn leven: ‘Ik heb veel zin om de eerste stappen in mijn maatschappelijke carrière te zetten.’

Zijn vriendin Ranomi Kromowidjojo heeft nog niet bekend gemaakt hoe haar toekomst er uit gaat zien. De tweevoudig olympisch sprintkampioene van Londen in 2012 zei onlangs bij de NOS dat ze rond Kerst een besluit neemt over haar loopbaan, maar dat haar keuze los zal staan van de beslissing van haar vriend.

Van de Nederlandse olympisch zwemkampioenen zijn nu alleen Kromowidjojo en Sharon van Rouwendaal nog actief. Van Rouwendaal werd in 2016, net als Weertman, olympisch kampioen in het open water. Een jaar voor de Spelen verhuisde ze van Frankrijk naar Duitsland, waar ze nog steeds traint. In Tokio won ze zilver op de 10 kilometer in het open water.