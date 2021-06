Olympisch formulier met zwaarwegende consequenties ligt uiterst gevoelig

Het Australische softbalteam komt aan in Tokio. Beeld AP

De vrijstelling van de organisatie als eindverantwoordelijke, zelfs bij het ergst denkbare, leidde vorige week tot pittige kritiek in het tweedaagse, online gehouden ‘internationale atleten forum’, een bijeenkomst waaraan de atletencommissies van vele sportbonden en nationale olympische comités deelnamen.

De vakbond WPA (World Players Association) vroeg ter plekke om het intrekken van de verklaring als voorwaarde om deel te nemen aan de Spelen. De WPA staat voor 85 duizend beroepssporters uit zestig landen. Nederland heeft NL Sporter als vakbond voor professionele sporters.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC), eindverantwoordelijk voor het houden van de Spelen, verdedigde de gekozen strategie. Bij de Spelen van 2016 in Rio was er ook zo’n vrijwaring voor het organiserende land volgens het IOC. De brenger van het nieuws, het Amerikaanse Yahoo Sports, hield niettemin staande dat de clausule over hitte en ziekte destijds ontbrak.

‘Geen regering dan wel gezondheidsdienst kan garanderen dat er geen infecties plaats zullen hebben. Het is een risico dat we daarom met zijn allen zullen moeten dragen’, sprak Lana Haddad, de operationele directeur van het IOC, op vragen van de website insidethegames. ‘Deze inschrijfformulieren zijn bij de vorige Spelen ook in gebruik geweest. Alleen hebben ze nu een update gekregen voor covid-19.’

De formulieren zouden volgens het IOC binnen het kader van de wet zijn. Bij het Nederlands olympisch comité NOCNSF was de verantwoordelijke ploegleider, chef de mission Pieter van den Hoogenband, dinsdag niet specifiek op de hoogte van deze ontwikkeling. Hij zei zich met de hoofdlijnen van de olympische uitzending bezig te houden. ‘Tot in detail weet ik hier niet van.’ Namens de atletencommissie reageerde voorzitter Hinkelien Schreuder niet.

Van den Hoogenband, dinsdag in Amsterdam aanwezig bij de verlenging van het sponsorcontract van NOCNSF met zuivelgigant Campina, zegt dat de Nederlandse voorbereiding uiterst soepel en naar tevredenheid verloopt. Vaccinaties zijn grotendeels achter de rug. Dinsdagavond was er een meeting met de teammanagers van de verschillende ploegen, waarin over het draaiboek (‘de Playbooks’) voor de Spelen werd gesproken. Japan eist een meer dan serieuze documentatie vooraf plus een strenge naleving van de covidprotocollen om de Spelen in een veilige bubbel te kunnen organiseren. Nederland neemt twee ‘covid-liaisons’ mee naar Tokio: Wilf O’Reilly en Joyce Sombroek.

Van den Hoogenband zegt ook af te gaan op de inbreng van internationale experts en noemde daarbij de Utrechtse infectioloog Andy Hoepelman die voor de wereldzwembond Fina werkt. Die inbreng geeft VdH vertrouwen dat de Spelen veilig kunnen verlopen. De chef de mission, drievoudig olympisch zwemkampioen, kent naar eigen zeggen maar één geluid: dat de Spelen doorgaan. Hij begrijpt de ‘ruis’ over het mogelijk afgelasten door het verlengen van de noodtoestand, maar zegt dat cancelen niet aan de orde is. Op 11 juli reist Van den Hoogenband naar Tokio af. Op 23 juli beginnen de Olympische Spelen.