Olympisch blog - Smeekens draagt Nederlandse vlag bij openingsceremonie

vlaggendrager

Schaatser Jan Smeekens zal komende vrijdag bij de openingsceremonie in Pyeongchang als vertegenwoordiger van TeamNL de Nederlandse vlag dragen. Smeekens won bij de vorige Winterspelen in Sotsji het zilver op de 500 meter. Hij is de regerend wereldkampioen op die afstand. Vier jaar geleden in Sotsji dacht Smeekens even dat hij Olympisch goud in handen had, maar de tijdwaarneming op het scorebord maakte kort daarna een correctie: landgenoot Michel Mulder bleek de echte winnaar van het goud op de 500 meter voor mannen.



Voor chef de mission Jeroen Bijl is Smeekens een voorbeeld voor velen. 'Hij is een uniek sportman. Als eerste Nederlandse wereldkampioen op de 500 meter, een afstand die jarenlang door andere landen werd gedomineerd. Zijn verhaal uit Sotsji is bekend.' Smeekens voelt zich vereerd: 'Ik zal de Nederlandse vlag volgende week met heel veel trots zwaaien.'